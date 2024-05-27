Ученые развенчали главный миф о пользе сна

В этой связи исследователи пришли к выводу, что мозг имеет возможность применять не один механизм для своей очистки. Так, от небольших молекул, таких как красители, мозг избавляется одним способом, а крупные частицы, в том числе бета-амилоид, оказывающий влияние на развитие болезни Альцгеймера, выводятся совершенно иначе.