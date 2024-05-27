Ученые развенчали главный миф о пользе сна

Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 15:58
Updated Сегодня, 15:58
Более того, сторонники этой теории утверждают, что отказ от сна неминуемо связан с риском развития нейродегенеративных расстройств. Об этом пишет newia.ru.
В этой связи вспоминается фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов». По сюжету группу молодых людей в снах преследует убийца по имени Фредди Крюгер. Подростки пытаются избежать встречи с ним и отказываются полностью от сна.
В итоге страх перед сном становится настолько пугающим, что ребята начинают страдать от физического истощения, и их способность сопротивляться монстру ослабевает. У них появляются видения, и они начинают путать сон с явью.
Эксперимент на лабораторных мышах, проведенный учеными, показал, что их мозг эффективнее справляется с вредными веществами, когда животные находятся не в состоянии сна, а именно в период активного бодрствования.
В этой связи исследователи пришли к выводу, что мозг имеет возможность применять не один механизм для своей очистки. Так, от небольших молекул, таких как красители, мозг избавляется одним способом, а крупные частицы, в том числе бета-амилоид, оказывающий влияние на развитие болезни Альцгеймера, выводятся совершенно иначе.