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Published Сегодня, 15:57

Modified Сегодня, 15:58

Updated Сегодня, 15:58

Ученые развенчали главный миф о пользе сна

Ученые развенчали главный миф о пользе сна

27 мая 2024, 15:57
Фото: Изображение Midjourney
На протяжении многих лет ученые дискутируют по поводу основной функции сна. Некоторые из них считают, что сон нужен для перезагрузки мозга, чтобы избавиться от накопившихся за день продуктов обмена.

Более того, сторонники этой теории утверждают, что отказ от сна неминуемо связан с риском развития нейродегенеративных расстройств. Об этом пишет newia.ru.

В этой связи вспоминается фильм ужасов «Кошмар на улице Вязов». По сюжету группу молодых людей в снах преследует убийца по имени Фредди Крюгер. Подростки пытаются избежать встречи с ним и отказываются полностью от сна.

В итоге страх перед сном становится настолько пугающим, что ребята начинают страдать от физического истощения, и их способность сопротивляться монстру ослабевает. У них появляются видения, и они начинают путать сон с явью.

Эксперимент на лабораторных мышах, проведенный учеными, показал, что их мозг эффективнее справляется с вредными веществами, когда животные находятся не в состоянии сна, а именно в период активного бодрствования.

В этой связи исследователи пришли к выводу, что мозг имеет возможность применять не один механизм для своей очистки. Так, от небольших молекул, таких как красители, мозг избавляется одним способом, а крупные частицы, в том числе бета-амилоид, оказывающий влияние на развитие болезни Альцгеймера, выводятся совершенно иначе.

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