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Уголовное дело о гибели крановщицы ушло в суд в Новосибирске

Уголовное дело о гибели крановщицы ушло в суд в Новосибирске

27 мая 2024, 09:48
Фото: 1MI
В суде Октябрьского района Новосибирска рассмотрят уголовное дело об обвинении мужчины в нарушении требований безопасности, вследствие чего на стройке погибла крановщица, следует из сообщения региональной прокуратуры.

В суд Октябрьского района Новосибирска направлено уголовное дело по обвинению 48-летнего мужчины в нарушении требований промышленной безопасности, из-за чего на стройплощадке погибла крановщица. Кроме того, новосибирец ответит за крупный ущерб.

Напомним, 15 июня на стройке одного из домов ЖК «Европейский берег» на улице Владимира Заровного рухнул кран, в кабине которого на высоте 40 метров работала крановщица. От полученных травм женщина, которой исполнилось 57 лет, скончалась на месте.

Получилось так, что кран упал на припаркованные автомобили. Проведенная в ходе следствия экспертиза подсчитала, что их хозяевам был нанесен ущерб более 13 миллионов рублей.

Следствия полагает, что подсудимый не следил за своевременным техническим обслуживанием и ремонтом механизма, как того требовали его должностные обязанности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Стройка#Крановщица
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