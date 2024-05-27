Уголовное дело о гибели крановщицы ушло в суд в Новосибирске

Напомним, 15 июня на стройке одного из домов ЖК «Европейский берег» на улице Владимира Заровного рухнул кран, в кабине которого на высоте 40 метров работала крановщица. От полученных травм женщина, которой исполнилось 57 лет, скончалась на месте.