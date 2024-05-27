Уголовное дело о гибели крановщицы ушло в суд в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
В суд Октябрьского района Новосибирска направлено уголовное дело по обвинению 48-летнего мужчины в нарушении требований промышленной безопасности, из-за чего на стройплощадке погибла крановщица. Кроме того, новосибирец ответит за крупный ущерб.
Напомним, 15 июня на стройке одного из домов ЖК «Европейский берег» на улице Владимира Заровного рухнул кран, в кабине которого на высоте 40 метров работала крановщица. От полученных травм женщина, которой исполнилось 57 лет, скончалась на месте.
Получилось так, что кран упал на припаркованные автомобили. Проведенная в ходе следствия экспертиза подсчитала, что их хозяевам был нанесен ущерб более 13 миллионов рублей.
Следствия полагает, что подсудимый не следил за своевременным техническим обслуживанием и ремонтом механизма, как того требовали его должностные обязанности, сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.