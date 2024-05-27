Увидеть другими глазами: топ-5 пеших маршрутов в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Оговоримся: все маршруты из списка отлично подойдут как для первого знакомства с городом, так и для старожилов. Подчас, живя в городе много лет, мы перемещаемся привычными дорогами, упуская много нового и интересного.
Стартуем от станции метро «Речной вокзал» и идет на Михайловскую набережную. Именно отсюда начался Новосибирск, поэтому отправляемся в парк «Городское начало». Проходим мимо величественного памятника императору Александру III, не забывая рассмотреть все детали. Затем идем к памятнику Первому железнодорожному мосту. Это реальный пролет оставшегося после демонтажа старого моста через Обь. Далее можно посетить музей, расположенный здесь же или пройти до «Дома с колесом». Это третье по высоте колесо обозрения в России и первое — за Уралом. Не упустите момент и сделайте круг — это займет всего 10 минут. С высоты 67 метров отлично просматривается город.
После можно зайти в Музей селфи, расположенный в самом «Доме с колесом». На набережной можно пересесть на теплоход и совершить вечернюю прогулку.
Включает побережье Бердска, район Речкуновки, Академгородка и Чемского бора. Маршрут рекомендован тем, кто любит совмещать прогулки на природе с узнаванием новых фактов об истории региона. На своем пути вы встретите парки, пляжи, леса.
Маршрут начинается сразу за остановкой «Парк „На камнях“. Туриста ждет прогулка длиной 10 км пути по Бердскому лесу, вдоль высоких обрывистых берегов и песчаных пляжей. У путника будет даже возможность рассмотреть правый берег, сделать это можно со смотровой площадки „Высокие берега“. Но для этого нужно выбирать ясную погоду. Далее идем до пляжа „Чайка“, затем перемещаемся по аллее кормушек, по пути не забывая подкармливать птиц. Не зря здесь раньше проходила дорога купца Горохова. По ней от пристани доставляли зерно к мельнице, обратно — уже муку. Обязательно посетите набережную, откуда открывается захватывающий вид на Обское море. Также внимания заслуживают Ботанический сад, Центральный пляж Академгородка, Чемской бор, парк „У моря Обского“. Маршрут заканчивается возле санатория „Золотой Берег“.
Маршрут включает знаковые локации Новосибирска на правом берегу. Это Театр оперы и балета, Часовню Николая Чудотворца, Тихий центр с его памятниками деревянного зодчества — женская гимназия Смирновой, дом купца Сурикова, другие.
Также не стоит обходить стороной кинотеатр «Победа», Главпочтамт, здание Облпотребсоюза. Смело сворачивайте с шумных дорог на менее шумные небольшие улочки — практически за каждым поворотом будет, на что посмотреть.
Академгородок — известный во всем мире «город в городе», основанный в 1950-х годах. Здесь царит особенная атмосфера, в которую влюбляется каждый гость, а местные жители говорят о своем доме с гордостью. Лесные насаждения занимают почти 25% всей площади Академгородка.
Что рекомендуем посмотреть? Прогуляйтесь по проспекту Лаврентьева и местному «Бродвею» — улице Ильича. Посмотрите на ДК «Юность» — здание в стиле модернизма, которое в 1980-х переделали в тяжеловесный брутализм.
Куда без Технопарка (он же «Гуси»)? Это наша сибирская силиконовая долина, визитная карточка Академгородка.
Постройте маршрут так, чтобы заглянуть в мемориальный кабинет химика Валентина Коптюга, а также увидеть памятник ему. Можно дойти до памятника генетику Дмитрию Беляеву, мило сидящему на скамейке с лисой. Также посмотрите один из милейших монументов — памятник лабораторной мыши, вяжущей ДНК. Да, он находится именно в Академгородке.
Из других знаковых композиций назовем лавочку-шпаргалку возле старого здания НГУ. В карманы скамьи можно складывать отработавшие свое шпаргалки.
Для любителей науки на территории Академгородка есть следующие музеи: геологический, палеонтологический, «Эволюция Земли», а также знаменитый Интегральный музей-квартира — пожалуй, самый необычный музей живой истории Академгородка. Здесь даже можно касаться экспонатов.
Можно сходить в Ботанический сад, а еще посетить пруд с утками.
Идеальный маршрут для тех, кто не хочет петлять по городу, а предпочитает идти по прямой. Красный проспект известен как одна из самых длинных из прямых улиц в мире. Вас ждет почти 7 км прогулки от исторического центра города до ее современных кварталов. За время прогулки можно увидеть все этапы развития города. От деревянных купеческих домов, конструктивизма, пост-советской эклектики до стиля хай-тек и модерна.
По пути встретятся знаковые места Новосибирска — площадь Ленина с НОВАТом, Краеведческим музеем, здания городской мэрии и областного правительства, стоквартирный дом, другие «визитные карточки» столицы Сибири.
При написании статьи использовались материалы с сайта trip2sib.ru.