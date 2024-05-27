Увидеть другими глазами: топ-5 пеших маршрутов в Новосибирске

Стартуем от станции метро «Речной вокзал» и идет на Михайловскую набережную. Именно отсюда начался Новосибирск, поэтому отправляемся в парк «Городское начало». Проходим мимо величественного памятника императору Александру III, не забывая рассмотреть все детали. Затем идем к памятнику Первому железнодорожному мосту. Это реальный пролет оставшегося после демонтажа старого моста через Обь. Далее можно посетить музей, расположенный здесь же или пройти до «Дома с колесом». Это третье по высоте колесо обозрения в России и первое — за Уралом. Не упустите момент и сделайте круг — это займет всего 10 минут. С высоты 67 метров отлично просматривается город.