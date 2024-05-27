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Трамвайное движение в городе не развивается уже много лет

В Новосибирске восстановят движение трамваев на проспекте Дзержинского

27 мая 2024, 14:19
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Трамвайное движение в городе не развивается уже много лет
Прокладку рельсов анонсировал мэр Максим Кудрявцев в своем инвестиционном послании.

Восстановление трамвайного движение по проспекту Дзержинского включено в инвестиционный проект по развитию трамвая в Новосибирске общей стоимостью более 66 млрд рублей. Об этом говорится в инвестиционном послании главы муниципалитета, опубликованном на сайте мэрии. Прокладка новых путей на месте рельсов, разобранных в начале 2000-х, позволит в несколько раз увеличить количество пассажиров общественного транспорта, передвигающихся в этом направлении.

В целом проект подразумевает продление трамвайного движения до отдаленного микрорайона «Радуга Сибири» в Ленинском районе, запуск трамваев до Южно-Чемского жилмассива в Кировском районе и до жилмассива Родники в Калининском районе.

Кто может быть инвестором такого масштабного проекта и по какой схеме планируется реализовать сотрудничество, Максим Кудрявцев не уточняет.

В 2021 году в мэрии рассказывали о рамочных переговорах по развитию городской трамвайной сети с представителями госкорпорации ВЭБ.РФ и частной компании «Лидер». Речь шла о возможном развитии трамвайной сети в правобережье Новосибирска. Инвестиции в проект оценивались в районе 20-30 млрд рублей. привлечь необходимое государственное софинансирование не удалось.

А еще раньше, в 2012 году, был подписан меморандум с Внешэкономбанком и Европейским банком реконструкции и развития о строительстве в Новосибирске линий скоростного трамвая, которые должны были соединить станции метро с отдаленными микрорайонами. Но дальше презентаций идеи развития легкорельсового транспорта в рамках государственно-частного партнерства дело не пошло.

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#Транспорт#Новосибирск#Трамвай#Развитие#Трамвайные пути
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