В Новосибирске восстановят движение трамваев на проспекте Дзержинского

А еще раньше, в 2012 году, был подписан меморандум с Внешэкономбанком и Европейским банком реконструкции и развития о строительстве в Новосибирске линий скоростного трамвая, которые должны были соединить станции метро с отдаленными микрорайонами. Но дальше презентаций идеи развития легкорельсового транспорта в рамках государственно-частного партнерства дело не пошло.