«АстраЗенека» стремится быть монополистом по выпуску лекарств от диабета в России

Напомним, около двадцати лет патент на производство в РФ препарата «Форсига» принадлежал компании «АстраЗенека». В мае прошлого года патент истек, однако компания не подавала документы на его обновление. Истечение исключительных прав на препарат давало возможность выйти на рынок отечественным аналогам препаратов на основе дапаглифлозина от других фармкомпаний. Однако юристы «АстраЗенеки» направили жалобу в СК и ФАС. Они, ссылаясь на нарушение патентных прав и недобросовестную конкуренцию, смогли получить вторичный патент сроком до 2028 года. Это обстоятельство указывает на то, что российские аналоги препаратов с дапаглифлозином не смогут выйти на рынок как минимум еще 5 лет. Об этом пишет gorod55.ru.