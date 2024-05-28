«АстраЗенека» стремится быть монополистом по выпуску лекарств от диабета в России

Posted Сегодня, 17:45
Published Сегодня, 17:45
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Updated Сегодня, 17:45
Напомним, около двадцати лет патент на производство в РФ препарата «Форсига» принадлежал компании «АстраЗенека». В мае прошлого года патент истек, однако компания не подавала документы на его обновление. Истечение исключительных прав на препарат давало возможность выйти на рынок отечественным аналогам препаратов на основе дапаглифлозина от других фармкомпаний. Однако юристы «АстраЗенеки» направили жалобу в СК и ФАС. Они, ссылаясь на нарушение патентных прав и недобросовестную конкуренцию, смогли получить вторичный патент сроком до 2028 года. Это обстоятельство указывает на то, что российские аналоги препаратов с дапаглифлозином не смогут выйти на рынок как минимум еще 5 лет. Об этом пишет gorod55.ru.
Также отмечается, что после истечения срока первого патента нескольким российским производителям лекарств удалось зарегистрировать свои аналоги дапаглифлозина. В числе первых предприятий, подавших возражения относительно продления патента «АстраЗенеки», стала компания «Северная звезда». Аналогичные возражения направили словенская KRKA и отечественная «Акрихин», которая готовила выпуск аналога «Форсиги» под названием «Фордиглиф».
Вместе с тем Роспатент отказывается отозвать повторный патент западной компании «АстраЗенека». В итоге на российском рынке остается только «Форсига». Более того, цена на препарат продолжает расти, а доступность его снижается. В итоге только 12% нуждающихся могут приобрести данный препарат, хотя дапаглифлозин необходим миллионам людей с диабетом и сопутствующими заболеваниями.
Специалисты признают, что появление российского аналога смогло бы снизить стоимость лечения диабета на 30%. Однако «АстраЗенека» продолжает выступать за сохранение своей монополии, что ведет к дефициту жизненно важных лекарственных средств.
«АстраЗенека» могла беспрепятственно продлить свой патент на дапаглифлозин в течение 6 месяцев с даты получения патента (первичного патента) либо в течение 6 месяцев с даты получения регистрационного удостоверения на препарат. Это указано в п. 2 ст. 1363 ГК РФ. Однако «АстраЗенека» в установленные законом сроки этого не сделала, поэтому первый патент на дапаглифлозин истек в 2023 году. В этой связи компания предприняла ряд шагов по получению повторного патента на изобретение, которое уже было выпущено, то есть на дапаглифлозин.
Отметим, в настоящее время в РФ зарегистрировано 4,5 млн больных диабетом и еще столько же недиагностированных. 12 млн человек страдают хронической сердечной недостаточностью, и им также необходим дапаглифлозин.
Наглядным примером того, как российские аналоги могут решить проблему дефицита лекарств, служит ситуация с препаратом «Оземпик», который столкнулся с ограничениями поставок. В то время ситуация была разрешена благодаря появлению российских дженериков.