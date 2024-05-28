800 новосибирцев с ограниченными возможностями здоровья нашли работу

Как отметила начальник управления занятости населения министерства труда и соцразвития Ольга Лаврова, более 3 тысяч работодателей уже создали квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью. Таких мест в регионе больше 10 тысяч, и на них трудоустроены 9300 граждан. В 2024 году трудоустроены уже 814 человек.