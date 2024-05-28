800 новосибирцев с ограниченными возможностями здоровья нашли работу

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 12:50
Updated Сегодня, 12:50
Как отметила начальник управления занятости населения министерства труда и соцразвития Ольга Лаврова, более 3 тысяч работодателей уже создали квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью. Таких мест в регионе больше 10 тысяч, и на них трудоустроены 9300 граждан. В 2024 году трудоустроены уже 814 человек.
Самыми востребованными специальностями для инвалидов стали бухгалтер, грузчик, дворник, диспетчер, кладовщик, медицинская сестра, подсобный рабочий, секретарь руководителя, сторож, уборщик служебных помещений, укладчик-упаковщик.
Получить востребованную профессию граждане с инвалидностью могут, принимая участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».
Немаловажным направлением деятельности региональных властей стала организация сопровождаемого трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Каждый может получить социальный сертификат на оказание индивидуальной помощи при содействии занятости. По плану, в 2024 году получателями таких сертификатов станут 70 инвалидов. Уже реализованы 24 таких сертификата.