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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 12:50

Updated Сегодня, 12:50

Инвалидам помогают трудоустроиться

800 новосибирцев с ограниченными возможностями здоровья нашли работу

28 мая 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney
Инвалидам помогают трудоустроиться
В Новосибирской области проживает 61,7 тысяч людей с инвалидностью в трудоспособном возрасте, из них работает 21 тыс. человек. В регионе действуют специальные программы по трудоустройству людей с инвалидностью.

Как отметила начальник управления занятости населения министерства труда и соцразвития Ольга Лаврова, более 3 тысяч работодателей уже создали квотируемые рабочие места для людей с инвалидностью. Таких мест в регионе больше 10 тысяч, и на них трудоустроены 9300 граждан. В 2024 году трудоустроены уже 814 человек.

Самыми востребованными специальностями для инвалидов стали бухгалтер, грузчик, дворник, диспетчер, кладовщик, медицинская сестра, подсобный рабочий, секретарь руководителя, сторож, уборщик служебных помещений, укладчик-упаковщик.

Получить востребованную профессию граждане с инвалидностью могут, принимая участие в мероприятиях по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».

Немаловажным направлением деятельности региональных властей стала организация сопровождаемого трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Каждый может получить социальный сертификат на оказание индивидуальной помощи при содействии занятости. По плану, в 2024 году получателями таких сертификатов станут 70 инвалидов. Уже реализованы 24 таких сертификата.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Помощь#Работа#Инвалиды
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