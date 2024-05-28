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Published Сегодня, 11:25

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Updated Сегодня, 11:28

Водителя осудили

Депутатского сынка отправили в колонию за смертельное ДТП в центре Новосибирска

28 мая 2024, 11:25
Фото: Управление судебного департамента в Новосибирской области
Водителя осудили
В новосибирске вынесен приговор за пьяное ДТП со сбитым пешеходом в центре города, сообщили в прокуратуре.

Шокирующая трагедия произошла в центре Новосибирска 14 апреля 2023 года. По улице Серебренниковской ехал 21-летний парень. Он управлял автомобилем GEELY TUGELLA в нетрезвом виде. Водитель пронесся на красный сигнал светофора и сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшей оказалась помощница новосибирского депутата.

За рулем сидел Александр Бушков, сын бывшего алтайского депутата. Сам студент тоже родом из Алтайского края. После громкого ДТП его называли «мажором», «главным алкашом в городе» и «сыном депутата» (по данным GetContact). С места аварии он скрылся, уехав на шиномонтаж.

Уголовное дело было рассмотрено Центральным районным судом. Обвиняемого приговорили к 7 годам колонии — свою вину он полностью признал. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением машин. С него также взыскали 3 млн рублей морального ущерба.

Депутатский сынок «мажор» предстанет перед судом за сбитую сибирячку
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#ДТП#Авария#Суд#Приговор
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