Депутатского сынка отправили в колонию за смертельное ДТП в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Шокирующая трагедия произошла в центре Новосибирска 14 апреля 2023 года. По улице Серебренниковской ехал 21-летний парень. Он управлял автомобилем GEELY TUGELLA в нетрезвом виде. Водитель пронесся на красный сигнал светофора и сбил женщину-пешехода. От полученных травм она скончалась на месте. Погибшей оказалась помощница новосибирского депутата.
За рулем сидел Александр Бушков, сын бывшего алтайского депутата. Сам студент тоже родом из Алтайского края. После громкого ДТП его называли «мажором», «главным алкашом в городе» и «сыном депутата» (по данным GetContact). С места аварии он скрылся, уехав на шиномонтаж.
Уголовное дело было рассмотрено Центральным районным судом. Обвиняемого приговорили к 7 годам колонии — свою вину он полностью признал. Также ему запретили заниматься деятельностью, связанной с управлением машин. С него также взыскали 3 млн рублей морального ущерба.