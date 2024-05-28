Депутатского сынка отправили в колонию за смертельное ДТП в центре Новосибирска

За рулем сидел Александр Бушков, сын бывшего алтайского депутата. Сам студент тоже родом из Алтайского края. После громкого ДТП его называли «мажором», «главным алкашом в городе» и «сыном депутата» (по данным GetContact). С места аварии он скрылся, уехав на шиномонтаж.