Дождь прольет весь июнь в Новосибирске — огорчающий прогноз на лето 2024

Стоит отметить, что в конце мая в Новосибирске значительно похолодало. В регионе сейчас +9…+10 в дневное время, а в ночное время местами даже до -1. К такому исходу событий новосибирцы не готовились. Ежедневно в области бушует сильный ветер и капает дождь.