Дождь прольет весь июнь в Новосибирске — огорчающий прогноз на лето 2024

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:16
Updated Сегодня, 05:16
По данным «Яндекс. Погоды», пасмурная погода в Новосибирске начнется с 13 июня. Дожди будут идти 13, 14, 15, 16, 18, 21 числа. При этом средняя температура воздуха составит +24 днем и +15 ночью. Теплеть начнет постепенно: с 5 числа.
А вот по данным Gismeteo, дожди будут идти весь июнь. Без осадков будет только 1, 3, 5 и 25 июня. И жару сервис не обещает. В среднем, температура воздуха составит +16…+20 днем и +12…+14 ночью.
Сайт World-weather дождей не обещает. Все дни первого месяца лета будут ясными. Правда, и жары не будет. Максимально столбик термометра покажет +24 днем, во второй декаде месяца. Ночью ожидается +15…+18.
Стоит отметить, что в конце мая в Новосибирске значительно похолодало. В регионе сейчас +9…+10 в дневное время, а в ночное время местами даже до -1. К такому исходу событий новосибирцы не готовились. Ежедневно в области бушует сильный ветер и капает дождь.