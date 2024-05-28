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Published Сегодня, 05:14

Modified Сегодня, 05:16

Updated Сегодня, 05:16

В Новосибирске будет дождливо

Дождь прольет весь июнь в Новосибирске — огорчающий прогноз на лето 2024

28 мая 2024, 05:14
Фото: atas.info
В Новосибирске будет дождливо
Новосибирцы с нетерпением ждут лето: синоптики представили прогноз погоды, который не порадует сибиряков.

По данным «Яндекс. Погоды», пасмурная погода в Новосибирске начнется с 13 июня. Дожди будут идти 13, 14, 15, 16, 18, 21 числа. При этом средняя температура воздуха составит +24 днем и +15 ночью. Теплеть начнет постепенно: с 5 числа.

Фото: Яндекс. Погода

А вот по данным Gismeteo, дожди будут идти весь июнь. Без осадков будет только 1, 3, 5 и 25 июня. И жару сервис не обещает. В среднем, температура воздуха составит +16…+20 днем и +12…+14 ночью.

Фото: Gismeteo

Сайт World-weather дождей не обещает. Все дни первого месяца лета будут ясными. Правда, и жары не будет. Максимально столбик термометра покажет +24 днем, во второй декаде месяца. Ночью ожидается +15…+18.

Фото: World-weather

Стоит отметить, что в конце мая в Новосибирске значительно похолодало. В регионе сейчас +9…+10 в дневное время, а в ночное время местами даже до -1. К такому исходу событий новосибирцы не готовились. Ежедневно в области бушует сильный ветер и капает дождь.

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