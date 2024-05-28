Грядут заморозки: снег за три дня до лета выпадет в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
На сайте «Яндекс. Погода» сообщается, что снег пройдет только 30 мая, причем с дождем. В этот день похолодает до +10 днем и +2 ночью. Все дни до конца мая будут пасмурными. Самым холодным днем станет 29 мая, когда столбик термометра покажет +8 днем и +1 ночью.
Сервис World-weather снег не прогнозирует, а вот заморозки — да. Так, 29 мая похолодает до +6, а 30 мая до +9. В начале июня начнет теплеть до +13…+16. Дождей синоптики не обещают.
На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра выпущено предупреждение, что по Новосибирской области в период с 29 по 31 мая сохранятся заморозки. Столбик термометра может показать -5, в некоторых районах области.
В соседней от Новосибирска Кемеровской области за три дня до лета тоже выпал снег. Случилось это в поселке Тисуль в ночь на 28 мая. Интересно, что в других населенных пунктах таких осадков не было, но там тоже бушевал сильный ветер и шел дождь.
Вот такое сообщение пересылают в новосибирских чатах. В нем говорится, что 29 мая в регионе столкнутся два ветра из разных фронтов, в результате чего в область придет холод. После обеда ожидается и дождь и снег. Сибирякам этим сообщением напомнили о защите урожая на огородах.
Отметим, что в Новосибирской области тоже выпадал снег в конце мая. Произошло это в двух районах области: Баганском и Карасукском 25 мая. Подобной аномалии в самом Новосибирске не было. Однако в области всю неделю объявляют штормовое предупреждение, а синоптики предупреждают о заморозках.