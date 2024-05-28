Грядут заморозки: снег за три дня до лета выпадет в Новосибирске

В соседней от Новосибирска Кемеровской области за три дня до лета тоже выпал снег. Случилось это в поселке Тисуль в ночь на 28 мая. Интересно, что в других населенных пунктах таких осадков не было, но там тоже бушевал сильный ветер и шел дождь.