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Published Сегодня, 08:24

Modified Сегодня, 08:26

Updated Сегодня, 08:26

Холодно будет в Новосибирске

Грядут заморозки: снег за три дня до лета выпадет в Новосибирске

28 мая 2024, 08:24
Фото: atas.info
Холодно будет в Новосибирске

К снегопаду и заморозкам в конце мая готовятся жители Новосибирской области

Снег обещают синоптики в Новосибирской области в конце мая, о чем свидетельствуют данные погодных сервисов.

На сайте «Яндекс. Погода» сообщается, что снег пройдет только 30 мая, причем с дождем. В этот день похолодает до +10 днем и +2 ночью. Все дни до конца мая будут пасмурными. Самым холодным днем станет 29 мая, когда столбик термометра покажет +8 днем и +1 ночью.

Сервис World-weather снег не прогнозирует, а вот заморозки — да. Так, 29 мая похолодает до +6, а 30 мая до +9. В начале июня начнет теплеть до +13…+16. Дождей синоптики не обещают.

На сайте Западно-Сибирского гидрометцентра выпущено предупреждение, что по Новосибирской области в период с 29 по 31 мая сохранятся заморозки. Столбик термометра может показать -5, в некоторых районах области.

Предупреждение на сайте гидрометцентраПредупреждение на сайте гидрометцентра
Предупреждение на сайте гидрометцентра
Фото: meteo-nso.ru

В соседней от Новосибирска Кемеровской области за три дня до лета тоже выпал снег. Случилось это в поселке Тисуль в ночь на 28 мая. Интересно, что в других населенных пунктах таких осадков не было, но там тоже бушевал сильный ветер и шел дождь.

Снег выпал в Кемеровской областиСнег выпал в Кемеровской области
Снег выпал в Кемеровской области
Фото: Инцидент Кузбасс

Вот такое сообщение пересылают в новосибирских чатах. В нем говорится, что 29 мая в регионе столкнутся два ветра из разных фронтов, в результате чего в область придет холод. После обеда ожидается и дождь и снег. Сибирякам этим сообщением напомнили о защите урожая на огородах.

Фото: соцсети

Отметим, что в Новосибирской области тоже выпадал снег в конце мая. Произошло это в двух районах области: Баганском и Карасукском 25 мая. Подобной аномалии в самом Новосибирске не было. Однако в области всю неделю объявляют штормовое предупреждение, а синоптики предупреждают о заморозках.

Снег в конце мая выпал в двух районах Новосибирской области
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Россия#Снег#Холод#Кемеровская область#Весна#Кузбасс
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