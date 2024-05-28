Как выбрать идеальный наряд на выпускной, рассказала стилист из Новосибирска

Интересно, что летом 2024 года пышные, праздничные платье уже не актуальны, а вот платье-комбинация подойдет больше. К нему можно добавить яркие аксессуары: серьги или надеть яркий пиджак с туфлями. Что касается макияжа, то тут вопрос спорный: молодые девушки и без него красивые, но главное — быть ухоженной. Достаточно сделать умеренный макияж с акцентом на губы или глаза и не забыть о легкой укладке.