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Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:58

Updated Сегодня, 07:58

В чем пойти на выпускной

Как выбрать идеальный наряд на выпускной, рассказала стилист из Новосибирска

28 мая 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney
В чем пойти на выпускной
В июне школьники сдадут все экзамены, а после вручения аттестатов у них будет выпускной: стилист из Новосибирска назвала все тонкости выбора наряда на праздник.

Наряд для девушки выбрать сложнее всего. Стилист Ольга Балашова советует взять платье на прокат: это и дешевле, да и пылиться в шкафу оно точно не будет. Эксперт предпочитает более практические варианты в выборе образа.

Интересно, что летом 2024 года пышные, праздничные платье уже не актуальны, а вот платье-комбинация подойдет больше. К нему можно добавить яркие аксессуары: серьги или надеть яркий пиджак с туфлями. Что касается макияжа, то тут вопрос спорный: молодые девушки и без него красивые, но главное — быть ухоженной. Достаточно сделать умеренный макияж с акцентом на губы или глаза и не забыть о легкой укладке.

Что актуально в летнем сезонеЧто актуально в летнем сезоне
Что актуально в летнем сезоне
Фото: Изображение Midjourney

Для парня же лучше купить классический костюм, который можно надевать в будущем не один раз. Мода больше рассчитана на женскую аудиторию, пишет Nsk.om1.ru. Если же выпускник хочет более практичный образ, то вместо рубашки с жилетом и пиджаком, подойдет футболка поло из качественного трикотажа.

Актуальный цвет летом, это сливочно-желтый. Его стоит добавлять в свой образ. С этим оттенком можно купить платье, юбку, бабочку, рубашку или другие вещи.

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