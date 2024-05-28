Как выбрать идеальный наряд на выпускной, рассказала стилист из Новосибирска

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Наряд для девушки выбрать сложнее всего. Стилист Ольга Балашова советует взять платье на прокат: это и дешевле, да и пылиться в шкафу оно точно не будет. Эксперт предпочитает более практические варианты в выборе образа.
Интересно, что летом 2024 года пышные, праздничные платье уже не актуальны, а вот платье-комбинация подойдет больше. К нему можно добавить яркие аксессуары: серьги или надеть яркий пиджак с туфлями. Что касается макияжа, то тут вопрос спорный: молодые девушки и без него красивые, но главное — быть ухоженной. Достаточно сделать умеренный макияж с акцентом на губы или глаза и не забыть о легкой укладке.
Для парня же лучше купить классический костюм, который можно надевать в будущем не один раз. Мода больше рассчитана на женскую аудиторию, пишет Nsk.om1.ru. Если же выпускник хочет более практичный образ, то вместо рубашки с жилетом и пиджаком, подойдет футболка поло из качественного трикотажа.
Актуальный цвет летом, это сливочно-желтый. Его стоит добавлять в свой образ. С этим оттенком можно купить платье, юбку, бабочку, рубашку или другие вещи.