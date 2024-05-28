Кологривый и Янковский снимутся в российском «Сверхъестественном» — ждать ли сериал

Posted Сегодня, 04:35
Published Сегодня, 04:35
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Updated Сегодня, 04:46
В СМИ появилась информация, что новосибирского актера Никиту Кологривого взяли на роль в отечественном сериале «Сверхъестественное». Причем на вторую главную роль рассматривают и Ивана Янковского. Однако слухи о съемке фантастического сериала в России не подтвердились, а это значит, что и актеров сниматься не позовут, официально сообщили в ТНТ. Именно этот телеканал якобы планировал адаптировать на российский лад знаменитый сериал.
Интересно, что братьев Сэма и Дина Винчестеров, которые боролись с паранормальными явлениями, сыграли бы Иван Янковский и Никита Кологривый. Ранее они вместе играли в сериале «Слово пацана», после чего отношения между ними накалились.
Дело в том, что Кологривый после популярности «пацанов», поймал звезду и начал нелестно высказываться о своих коллегах. Под руку попал и Иван Янковский, в котором новосибирец не рассмотрел талант, а лишь семейную династию актеров. После серии скандалов, телезрители бы не ожидали увидеть такой дуэт на телеэкранах.