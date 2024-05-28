Кологривый и Янковский снимутся в российском «Сверхъестественном» — ждать ли сериал

В СМИ появилась информация, что новосибирского актера Никиту Кологривого взяли на роль в отечественном сериале «Сверхъестественное». Причем на вторую главную роль рассматривают и Ивана Янковского. Однако слухи о съемке фантастического сериала в России не подтвердились, а это значит, что и актеров сниматься не позовут, официально сообщили в ТНТ. Именно этот телеканал якобы планировал адаптировать на российский лад знаменитый сериал.