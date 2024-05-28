Котята манулов вышли на прогулку в Новосибирском зоопарке — милое видео

Posted Сегодня, 03:21
Published Сегодня, 03:21
Modified Сегодня, 03:23
Updated Сегодня, 03:23
Две самки манула родили 12 котят. Радостное событие произошло еще в апреле, а новосибирцам сообщили об этом только в конце мая. Одна самка выносила пять котят, а другая семь. Сейчас им уже по месяцу.
Первые дни жизни они проводили наедине со своими матерями. Они не выходили из укрытия, а теперь уже выросли и готовы узнавать мир.
Как рассказала зоолог Юлия Коновалова, манулы отлично справляются со своими родительскими обязанностями. Они тщательно оберегают потомство. Посетителей зоопарка попросили не шуметь возле вольеров с манулами, чтобы не напугать котят.