Куда бежать, если прихватило: Список бесплатных туалетов в Новосибирске

В 2023 году вице-мэр Анна Терешкова заявила, что к 2024 году городская администрация планирует отменить плату за посещение общественных туалетов в парках. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города тогда назвала это «стратегическим решением». Однако благие намерения в жизнь воплощать пока не планируют.