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Составлен полный список бесплатных туалетов в парках Новосибирска

Куда бежать, если прихватило: Список бесплатных туалетов в Новосибирске

28 мая 2024, 08:37
Фото: 1MI

Составлен полный список бесплатных туалетов в парках Новосибирска

В новосибирских парках действуют 25 бесплатных общественных туалетов. На самом деле самих туалетов больше, но бесплатными все сделать пока не могут, ответили Atas.info в мэрии города.

В ведении МАУ «Дирекция городских парков» функционирует 26 общественных туалетов. Еще двумя заведует МАУ «Горзеленхоз».

Бесплатные туалеты находятся в следующих локациях:

  • Центральный парк — два, оба бесплатные;
  • Березовая роща — из трех туалетов один бесплатный;
  • На Михайловской набережной работают три туалета, в один пускают бесплатно;
  • В парке имени Кирова и Затулинском парке действует по одному бесплатному туалету;
  • В Первомайском сквере, Бугринской роще и Сосновом бору — по два бесплатных; туалета, в парке «У моря Обского» — четыре, и все бесплатные;
  • В Заельцовском парке и парке «Арена» — по три туалета, все бесплатные;
  • На Монументе Славы и в Нарымском сквере — по одному бесплатному туалету.

Для удобства мы нанесли бесплатные общественные туалеты на карту Новосибирска.

В мэрии напомнили, что кроме стационарных объектов, во время проведения массовых празднично-спортивных мероприятий устанавливают мобильные туалетные кабины. Они работают бесплатно в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска».

В 2023 году вице-мэр Анна Терешкова заявила, что к 2024 году городская администрация планирует отменить плату за посещение общественных туалетов в парках. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города тогда назвала это «стратегическим решением». Однако благие намерения в жизнь воплощать пока не планируют.

«В настоящее время решений сделать все общественные туалеты бесплатными не принималось», — ответила мэрия на запрос редакции.
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В мэрии напомнили, что туалеты есть не только в парках и скверах:

«В Новосибирске поддерживается определенный уровень благоустройства и санитарного состояния. Туалетами оборудованы все места общественного пользования: вокзалы, рынки, парки культуры и отдыха, кафе, рестораны, театры и кинотеатры, крупные торговые центры, супермаркеты», — уточнили в мэрии.
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