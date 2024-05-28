Куда бежать, если прихватило: Список бесплатных туалетов в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
В ведении МАУ «Дирекция городских парков» функционирует 26 общественных туалетов. Еще двумя заведует МАУ «Горзеленхоз».
Бесплатные туалеты находятся в следующих локациях:
Для удобства мы нанесли бесплатные общественные туалеты на карту Новосибирска.
В мэрии напомнили, что кроме стационарных объектов, во время проведения массовых празднично-спортивных мероприятий устанавливают мобильные туалетные кабины. Они работают бесплатно в рамках муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска».
В 2023 году вице-мэр Анна Терешкова заявила, что к 2024 году городская администрация планирует отменить плату за посещение общественных туалетов в парках. Начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города тогда назвала это «стратегическим решением». Однако благие намерения в жизнь воплощать пока не планируют.
«В настоящее время решений сделать все общественные туалеты бесплатными не принималось», — ответила мэрия на запрос редакции.
В мэрии напомнили, что туалеты есть не только в парках и скверах:
«В Новосибирске поддерживается определенный уровень благоустройства и санитарного состояния. Туалетами оборудованы все места общественного пользования: вокзалы, рынки, парки культуры и отдыха, кафе, рестораны, театры и кинотеатры, крупные торговые центры, супермаркеты», — уточнили в мэрии.