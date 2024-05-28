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Мигрантские нелегальные кафе на Хилокском рынке Новосибирска закрыли

Мигрантские нелегальные кафе на Хилокском рынке Новосибирска закрыли

28 мая 2024, 10:37
Фото: прокуратура Новосибирской области
На Хилокском рынке Новосибирска судебные приставы по решению суда опечатали нелегальные кафе, следует из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

В Новосибирске на Хилокском рынке сотрудники службы судебных приставов опечатали несколько подпольных кафе. Выполнение решения суда проконтролировали представители прокуратуры Ленинского района, рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.

Ранее Новосибирский областной суд рассмотрел ходатайство городских властей о запрете эксплуатации самовольных строений, в которых работали кафе и столовые. Их услугами на территории Хилокского рынка в основном пользовались мигранты.

Суд постановил закрыть перечисленные в ходатайстве заведения, решение было передано для исполнения в областное ГУФССП России. В пресс-службе уточнили, что надзорные мероприятия на территории Хилокского микрорайона на этом не завершены.

Видео: прокуратура Новосибирской области
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Видео#Прокуратура#Хилокский рынок#Общепит#Судебные приставы
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