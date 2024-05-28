Мигрантские нелегальные кафе на Хилокском рынке Новосибирска закрыли

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
В Новосибирске на Хилокском рынке сотрудники службы судебных приставов опечатали несколько подпольных кафе. Выполнение решения суда проконтролировали представители прокуратуры Ленинского района, рассказали в пресс-службе областного надзорного ведомства.
Ранее Новосибирский областной суд рассмотрел ходатайство городских властей о запрете эксплуатации самовольных строений, в которых работали кафе и столовые. Их услугами на территории Хилокского рынка в основном пользовались мигранты.
Суд постановил закрыть перечисленные в ходатайстве заведения, решение было передано для исполнения в областное ГУФССП России. В пресс-службе уточнили, что надзорные мероприятия на территории Хилокского микрорайона на этом не завершены.