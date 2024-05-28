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На 200 тыс живности настреляли пойманные браконьеры в Новосибирской области

На 200 тыс живности настреляли пойманные браконьеры в Новосибирской области

28 мая 2024, 07:35
Фото: 1MI
В Новосибирской области двое мужчин заехали на «Ниве» в лес и невзирая на запрет на охоту застрелили нескольких животных, сообщили в прокуратуре региона.

В Новосибирской области в суд передали дело двух мужчин, обвиненных в незаконной охоте. Браконьеров поймали в Куйбышевском районе в сентябре 2023 года: в это время охота на диких зверей была под запретом.

Следствие установило, что два друга отправились на незаконный промысел на автомобиле «Нива». Заехав на территорию охотничьих угодий, они подстрелили двух лосей и сибирскую косулю, но были задержаны.

Теперь по статье, подразумевающей ответственность за незаконную охоту с крупным ущербом, мужчинам грозит до пяти лет колонии.

Во время следствия выяснилось, что ущерб государству от действий браконьеров составил 200 тысяч рублей. Для обеспечения гражданского иска у обвиняемых арестовано личное имущество примерно на такую же сумму.

Дело рассмотрит суд Куйбышевского района, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Запрет#Охота#Браконьерство#Куйбышевский район
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