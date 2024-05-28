На 200 тыс живности настреляли пойманные браконьеры в Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Новосибирской области в суд передали дело двух мужчин, обвиненных в незаконной охоте. Браконьеров поймали в Куйбышевском районе в сентябре 2023 года: в это время охота на диких зверей была под запретом.
Следствие установило, что два друга отправились на незаконный промысел на автомобиле «Нива». Заехав на территорию охотничьих угодий, они подстрелили двух лосей и сибирскую косулю, но были задержаны.
Теперь по статье, подразумевающей ответственность за незаконную охоту с крупным ущербом, мужчинам грозит до пяти лет колонии.
Во время следствия выяснилось, что ущерб государству от действий браконьеров составил 200 тысяч рублей. Для обеспечения гражданского иска у обвиняемых арестовано личное имущество примерно на такую же сумму.
Дело рассмотрит суд Куйбышевского района, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.