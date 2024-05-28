На агрессивных школьниц-мигранток жалуются обеспокоенные жители Новосибирска

Posted Сегодня, 03:37
Published Сегодня, 03:37
Modified Сегодня, 03:39
Updated Сегодня, 03:39
В Новосибирске обитатели МЖК «Восточный» обеспокоены появлением в их дворах очередной агрессивной компании, но на этот раз состоящей исключительно из девочек-мигранток. Об этом новосибирцы сообщили в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский».
Одна из местных жительниц рассказала, что в компания состоит из нерусских девочек примерно 11-12 лет, часто появляющихся во дворе дома № 31 на улице Высоцкого. Несовершеннолетние якобы пристают к гуляющим детям, всячески их задирают, матерят и угрожают побоями. Сами девочки в этом доме не живут, но часто появляются в округе.
Другая сибирячка рассказала о произошедшем на днях инциденте: маленькие мигрантки пристали к качавшимся на качелях детям и пытались спровоцировать их вопросом, зачем они «пялятся».
Памятуя недавний случай о требовании главы Следственного комитета Александра Бастрыкина после нападения подростков-мигрантов на школьников на улице Лазурной возбудить уголовное дело, новосибирцы договорились обмениваться актуальной информацией в домовых чатах и в случае повторения инцидентов обращаться в полицию.
В пресс-службе областного управления полиции информацию о происшествии уточняют.