На агрессивных школьниц-мигранток жалуются обеспокоенные жители Новосибирска

Одна из местных жительниц рассказала, что в компания состоит из нерусских девочек примерно 11-12 лет, часто появляющихся во дворе дома № 31 на улице Высоцкого. Несовершеннолетние якобы пристают к гуляющим детям, всячески их задирают, матерят и угрожают побоями. Сами девочки в этом доме не живут, но часто появляются в округе.