atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:37

Published Сегодня, 03:37

Modified Сегодня, 03:39

Updated Сегодня, 03:39

На агрессивных школьниц-мигранток жалуются обеспокоенные жители Новосибирска

На агрессивных школьниц-мигранток жалуются обеспокоенные жители Новосибирска

28 мая 2024, 03:37
Фото: 1MI
В Новосибирске жители МЖК «Восточный» заметили агрессивную компанию из девочек-мигранток школьного возраста, пишут соцсети.

В Новосибирске обитатели МЖК «Восточный» обеспокоены появлением в их дворах очередной агрессивной компании, но на этот раз состоящей исключительно из девочек-мигранток. Об этом новосибирцы сообщили в паблике «МЖК Восточный, Плющихинский».

Одна из местных жительниц рассказала, что в компания состоит из нерусских девочек примерно 11-12 лет, часто появляющихся во дворе дома № 31 на улице Высоцкого. Несовершеннолетние якобы пристают к гуляющим детям, всячески их задирают, матерят и угрожают побоями. Сами девочки в этом доме не живут, но часто появляются в округе.

Другая сибирячка рассказала о произошедшем на днях инциденте: маленькие мигрантки пристали к качавшимся на качелях детям и пытались спровоцировать их вопросом, зачем они «пялятся».

Памятуя недавний случай о требовании главы Следственного комитета Александра Бастрыкина после нападения подростков-мигрантов на школьников на улице Лазурной возбудить уголовное дело, новосибирцы договорились обмениваться актуальной информацией в домовых чатах и в случае повторения инцидентов обращаться в полицию.

В пресс-службе областного управления полиции информацию о происшествии уточняют.

Читайте также:
Новосибирцы вопят от соседства с домом, заселянным мигрантамиМигранты снова развернули торговлю на Хилокской в НовосибирскеОблава на мигрантов в Новосибирске помогла выявить нелегалов
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Полиция#Угрозы#Агрессия#МЖК Восточный#Девочки-мигранты
Подпишитесь
Увидеть другими глазами: топ-5 маршрутов для прогулок по Новосибирску
Вчера, 11:22
Известно, кто займет расстрельную должность главы департамента транспорта
Вчера, 10:29
Опрос о будущем парка «Березовая роща» запустила мэрия Новосибирска
Вчера, 10:17
Нового директора назначили в Новосибирском краеведческом музее
Вчера, 09:15
Семьям с детьми окажут поддержку в Год семьи в Новосибирской области
Вчера, 08:07
Новосибирцы высказались о ненависти к электросамокатам
Вчера, 05:35
"