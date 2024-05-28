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Набитым мигрантами новосибирским домом заинтересовался глава СКР Бастрыкин

Набитым мигрантами новосибирским домом заинтересовался глава СКР Бастрыкин

28 мая 2024, 08:23
Фото: 1MI
Александр Бастрыкин потребовал доклад о новосибирском доме, который заселили строителями из Средней Азии, сообщает пресс-служба областного Следственного комитета.

Глава СКР ждет подробный доклад о скандальной ситуации, которая складывается в связи с заселением отремонтированного общежития в Октябрьском районе строителями из Средней Азии.

Напомним, на минувших выходных жители улицы 40 лет Октября стали свидетелями организованного подвоза к пятиэтажному дому мужчин-мигрантов, которые после распределения по комнатам устроили новоселье с водкой и хождением по частному сектору в пьяном виде.

Владелец общежития заявил, что у всех рабочих имеются разрешительные документы, и скоро общежитие будет заселено ими полностью. Трудиться они будут на объекте в Академгородке. После этого новосибирцы, опасающиеся за свою безопасность, решили попросить помощи у Бастрыкина.

Новосибирцы вопят от соседства с домом, наполненный мигрантами
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Мигранты#Бастрыкин#Общежитие#Строители#Средняя Азия
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