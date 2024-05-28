Набитым мигрантами новосибирским домом заинтересовался глава СКР Бастрыкин

Владелец общежития заявил, что у всех рабочих имеются разрешительные документы, и скоро общежитие будет заселено ими полностью. Трудиться они будут на объекте в Академгородке. После этого новосибирцы, опасающиеся за свою безопасность, решили попросить помощи у Бастрыкина.