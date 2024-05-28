Набитым мигрантами новосибирским домом заинтересовался глава СКР Бастрыкин

Posted Сегодня, 08:23
Published Сегодня, 08:23
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Глава СКР ждет подробный доклад о скандальной ситуации, которая складывается в связи с заселением отремонтированного общежития в Октябрьском районе строителями из Средней Азии.
Напомним, на минувших выходных жители улицы 40 лет Октября стали свидетелями организованного подвоза к пятиэтажному дому мужчин-мигрантов, которые после распределения по комнатам устроили новоселье с водкой и хождением по частному сектору в пьяном виде.
Владелец общежития заявил, что у всех рабочих имеются разрешительные документы, и скоро общежитие будет заселено ими полностью. Трудиться они будут на объекте в Академгородке. После этого новосибирцы, опасающиеся за свою безопасность, решили попросить помощи у Бастрыкина.