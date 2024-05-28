Обманула на 3 млн: престарелая дочь в Новосибирске получала пенсию мертвого отца

Posted Сегодня, 04:04
Published Сегодня, 04:04
Modified Сегодня, 04:06
Updated Сегодня, 04:06
Тамара Петровская, проживающая в Новосибирске, обманула государство с пенсией. С 2015 по 2021 года, то есть шесть лет, она получала пенсию отца. Родитель умер еще в 90-х годах. Сибирячка по доверенности получала денежные средства.
Факт мошенничества (в особо крупном размере) — вскрылся. Всего она похитила у пенсионного фонда 3 млн рублей.
В преступлении сибирячка полностью созналась. Суд учел ее пожилой возраст и частичное возмещение ущерба. Ее на три года лишили свободы условно.
Напомним, ранее мы рассказали, как блогерша из Новосибирска предложила понизить пенсии в России. Она заявила, что эти деньги лучше пустить для развлечения молодежи. История обернулась скандалом.