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Updated Сегодня, 04:06

Женщина получала чужие деньги

Обманула на 3 млн: престарелая дочь в Новосибирске получала пенсию мертвого отца

28 мая 2024, 04:04
Фото: Изображение Midjourney
Женщина получала чужие деньги

Пенсионное мошенничество на 3 млн вскрылось в Новосибирске

Дочь получала пенсионные накопления умершего родителя: факт мошенничества был выявлен, подробности сообщили в управлении Судебного департамента.

Тамара Петровская, проживающая в Новосибирске, обманула государство с пенсией. С 2015 по 2021 года, то есть шесть лет, она получала пенсию отца. Родитель умер еще в 90-х годах. Сибирячка по доверенности получала денежные средства.

Факт мошенничества (в особо крупном размере) — вскрылся. Всего она похитила у пенсионного фонда 3 млн рублей.

В преступлении сибирячка полностью созналась. Суд учел ее пожилой возраст и частичное возмещение ущерба. Ее на три года лишили свободы условно.

Напомним, ранее мы рассказали, как блогерша из Новосибирска предложила понизить пенсии в России. Она заявила, что эти деньги лучше пустить для развлечения молодежи. История обернулась скандалом.

«Будущий мэр» Новосибирска предложила понизить пенсии
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#Эмилия Губарева#Криминал#Новосибирск#Суд#Мошенничество#Деньги#Пенсия
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