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Стройка остановлена

Остановлено строительство двух школ по концессии в Новосибирске

28 мая 2024, 11:54
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Стройка остановлена
В Новосибирске временно приостановлено возведение двух школ на левом берегу, о чем проинформировали в инспекции Стройнадзора.

Решением Арбитража остановлена стройка школ, которые возводят на улицах Спортивная и Николая Сотникова. В проектах нашли нарушения. Зафиксировал их Стройнадзор. Касаются они надежности конструкций. Застройщик признан виновным в административных нарушениях. Ему запретили вести строительные работы на 90 суток.

Напомним, что 15 мая был арестован концессионер Отто Сопроненко. Его обвиняют в мошенничестве, где он нанес ущерб бюджету в размере 3 млрд рублей.

Отметим, что школы строятся в рамках Государственно-частного партнерства. Всего в городе должно появиться шесть школ на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большой, Спортивной и Пролетарской. Однако их готовность достигает лишь 22%. Понятно, что сдача в 2024 году этих объектов уже не планируется.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Школа#Строительство#Нарушения#ГЧП
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