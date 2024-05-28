Остановлено строительство двух школ по концессии в Новосибирске

Отметим, что школы строятся в рамках Государственно-частного партнерства. Всего в городе должно появиться шесть школ на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большой, Спортивной и Пролетарской. Однако их готовность достигает лишь 22%. Понятно, что сдача в 2024 году этих объектов уже не планируется.