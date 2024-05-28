Остановлено строительство двух школ по концессии в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
Решением Арбитража остановлена стройка школ, которые возводят на улицах Спортивная и Николая Сотникова. В проектах нашли нарушения. Зафиксировал их Стройнадзор. Касаются они надежности конструкций. Застройщик признан виновным в административных нарушениях. Ему запретили вести строительные работы на 90 суток.
Напомним, что 15 мая был арестован концессионер Отто Сопроненко. Его обвиняют в мошенничестве, где он нанес ущерб бюджету в размере 3 млрд рублей.
Отметим, что школы строятся в рамках Государственно-частного партнерства. Всего в городе должно появиться шесть школ на улицах Виктора Шевелёва, Николая Сотникова, Татьяны Снежиной, Большой, Спортивной и Пролетарской. Однако их готовность достигает лишь 22%. Понятно, что сдача в 2024 году этих объектов уже не планируется.