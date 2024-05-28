Полицейский «крышевал» незаконный игорный дом в Новосибирской области

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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В Новосибирской области расследуется уголовное дело сотрудника полиции, подозреваемого в «крышевании» подпольного казино в Татарске. Дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за превышение должностных полномочий, рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.
Известно, что летом прошлого года в татарскую полицию позвонил местный житель и рассказал о существовании и активной работе в городе подпольного казино, расположенного на улице Ленина.
Сотрудник полиции убедился в существовании игорного дома, но решил преступление скрыть, как уточнили в полиции — «из личной заинтересованности». Он приказал своему подчиненному поговорить с автором заявления и убедить его изменить собственные показания.
Когда житель Татарска это сделал, его наказали за ложный вызов полиции по административной статье. Сейчас расследование этого случая продолжается, делом занимаются следователи Чановского межрайонного следственного отдела.