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Полицейский «крышевал» незаконный игорный дом в Новосибирской области

Полицейский «крышевал» незаконный игорный дом в Новосибирской области

28 мая 2024, 04:56
Фото: 1MI
В Новосибирской области сотрудник полиции помог организаторам игорного заведения в Татарске уйти от ответственности, следует из сообщения пресс-службы регионального следственного управления.

В Новосибирской области расследуется уголовное дело сотрудника полиции, подозреваемого в «крышевании» подпольного казино в Татарске. Дело возбуждено по статье, подразумевающей ответственность за превышение должностных полномочий, рассказали в пресс-службе регионального следственного комитета.

Известно, что летом прошлого года в татарскую полицию позвонил местный житель и рассказал о существовании и активной работе в городе подпольного казино, расположенного на улице Ленина.

Сотрудник полиции убедился в существовании игорного дома, но решил преступление скрыть, как уточнили в полиции — «из личной заинтересованности». Он приказал своему подчиненному поговорить с автором заявления и убедить его изменить собственные показания.

Когда житель Татарска это сделал, его наказали за ложный вызов полиции по административной статье. Сейчас расследование этого случая продолжается, делом занимаются следователи Чановского межрайонного следственного отдела.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Полиция#Подпольное казино#Игорный дом
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