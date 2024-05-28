Представители Visa рассказали о новом поколении банковских карт

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Как передает newkhakasiya.online, теперь пользователи смогут легко переключать одну карту между различными способами оплаты. Так, владельцы карт смогут устанавливать параметры и выбирать использование дебетового, кредитного счета или оплату покупок бонусными баллами.
Новая технология позволяет использовать мобильное устройства в качестве кассового аппарата, подтверждать личность при совершении покупок через интернет, обеспечивать защиту данных при добавлении карты в кошелек или приложение, а также производить пересылку средств между родственниками.
Visa Payment Passkey был разработан на основе стандарта Fast Identity Online. Этот сервис обеспечивает идентификацию личности и авторизацию онлайн-платежей через сканирование лица или отпечатка пальца, упрощая процесс оплаты и избавляя пользователя от необходимости вводить пароль или одноразовый код. Этот сервис постепенно интегрируется в Click to Pay.
Также на форуме Visa представила услугу «Плати через банк», которая упрощает процесс проведения платежей с одного счета на другой и предоставляет пользователям более широкие возможности для выбора способа оплаты.
На протяжении последнего десятилетия компания Visa активно работает над повышением безопасности платежей, заменяя токенами конфиденциальные данные о счетах.