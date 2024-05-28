Представители Visa рассказали о новом поколении банковских карт

Visa Payment Passkey был разработан на основе стандарта Fast Identity Online. Этот сервис обеспечивает идентификацию личности и авторизацию онлайн-платежей через сканирование лица или отпечатка пальца, упрощая процесс оплаты и избавляя пользователя от необходимости вводить пароль или одноразовый код. Этот сервис постепенно интегрируется в Click to Pay.