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Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

Шок-цена: Сколько стоит поесть клубнику в Новосибирске

Шок-цена: Сколько стоит поесть клубнику в Новосибирске

28 мая 2024, 11:03
Фото: 1MI
Клубника — пожалуй, самая популярная и любимая ягода у россиян. И хотя сезон ягоды в наших широтах еще не начался, самые нетерпеливые могут купить ее в любое время года. Atas.info изучил цены на клубнику в магазинах Новосибирска.

За удовольствие отведать свежую клубнику придется хорошо заплатить. По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за год клубника подорожала на 20% и продолжит расти в цене. Скачок стоимости прогнозируют до 30%. Как пишут «Новые известия», подъем цен напрямую связан с выросшими затратами на выращивание. Сюда входят логистика, топливо, зарплата. Не в последнюю очередь на стоимость плодово-овощной продукции влияет курс рубля.

Вопросы возникают не только к ценам, но и к качеству ягоды. По словам гендиректора Ягодного союза Ирины Козий, в идеале покупать клубнику, собранную недалеко от места проживания. Ягоду, предназначенную для транспортировки, собирают еще зеленой. Конечно, она покраснеет в процессе перевозки и хранения, но вот сахара и полезные вещества набрать не сможет. Поэтому клубника из магазина зачастую кажется безвкусной.

Фото: 1MI

Сколько стоит клубника в Новосибирске

Корреспондент изучил предложения в сетевых магазинах, фруктовых лавках, а также в интернете.

Самая дорогая клубника найдена в центре Новосибирска. Ее привозят из Армении и продают за 1650 рублей за кг, но можно купить упаковку в 250 граммов. Продавец утверждает, что клубнику доставляют авиасообщением три раза в неделю.

На сайте «Авито» за ящик ягоды весом 1,8 кг продавец просит 1300 рублей. Уточняется, что клубнику привезли из Киргизии.

За килограмм клубники из Азербайджана просят 900 рублей.

Клубника также представлена в сетевых магазинах Новосибирска. В «Ленте» за упаковку весом 250 граммов придется отдать 360 рублей. В «Добрянке» счет выпишут из расчета 200 рублей за 100 граммов. Но сейчас идет акция и цена снижена в два раза. В «Пятерочке» за полкило надо отдать 600 рублей.

Фото: 1MI

Клубника — очень полезная ягода. Но есть ее тазиками не стоит. Она способна вызвать расстройство желудка и стать причиной сильной аллергии. Ешьте в день не больше 250 граммов, советуют специалисты.

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#Алёна Рогонова#Экономика#Новосибирск#Цены#Ягода#Клубника#Рост цен
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