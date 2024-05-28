Шок-цена: Сколько стоит поесть клубнику в Новосибирске

Вопросы возникают не только к ценам, но и к качеству ягоды. По словам гендиректора Ягодного союза Ирины Козий, в идеале покупать клубнику, собранную недалеко от места проживания. Ягоду, предназначенную для транспортировки, собирают еще зеленой. Конечно, она покраснеет в процессе перевозки и хранения, но вот сахара и полезные вещества набрать не сможет. Поэтому клубника из магазина зачастую кажется безвкусной.