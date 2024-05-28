Шок-цена: Сколько стоит поесть клубнику в Новосибирске

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
За удовольствие отведать свежую клубнику придется хорошо заплатить. По информации оператора фискальных данных «Платформа ОФД», за год клубника подорожала на 20% и продолжит расти в цене. Скачок стоимости прогнозируют до 30%. Как пишут «Новые известия», подъем цен напрямую связан с выросшими затратами на выращивание. Сюда входят логистика, топливо, зарплата. Не в последнюю очередь на стоимость плодово-овощной продукции влияет курс рубля.
Вопросы возникают не только к ценам, но и к качеству ягоды. По словам гендиректора Ягодного союза Ирины Козий, в идеале покупать клубнику, собранную недалеко от места проживания. Ягоду, предназначенную для транспортировки, собирают еще зеленой. Конечно, она покраснеет в процессе перевозки и хранения, но вот сахара и полезные вещества набрать не сможет. Поэтому клубника из магазина зачастую кажется безвкусной.
Корреспондент изучил предложения в сетевых магазинах, фруктовых лавках, а также в интернете.
Самая дорогая клубника найдена в центре Новосибирска. Ее привозят из Армении и продают за 1650 рублей за кг, но можно купить упаковку в 250 граммов. Продавец утверждает, что клубнику доставляют авиасообщением три раза в неделю.
На сайте «Авито» за ящик ягоды весом 1,8 кг продавец просит 1300 рублей. Уточняется, что клубнику привезли из Киргизии.
За килограмм клубники из Азербайджана просят 900 рублей.
Клубника также представлена в сетевых магазинах Новосибирска. В «Ленте» за упаковку весом 250 граммов придется отдать 360 рублей. В «Добрянке» счет выпишут из расчета 200 рублей за 100 граммов. Но сейчас идет акция и цена снижена в два раза. В «Пятерочке» за полкило надо отдать 600 рублей.
Клубника — очень полезная ягода. Но есть ее тазиками не стоит. Она способна вызвать расстройство желудка и стать причиной сильной аллергии. Ешьте в день не больше 250 граммов, советуют специалисты.