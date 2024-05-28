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Скандальная акция с выплатой миллиона за лизание яиц докатилась до Новосибирска

Скандальная акция с выплатой миллиона за лизание яиц докатилась до Новосибирска

28 мая 2024, 07:06
Фото: 1MI
В Новосибирске сотрудники сети магазинов «ЖизньМарт» рассказали о скандальной акции редакции Atas.Info.

Жители Новосибирска в социальных сетях активно обсуждают акцию популярной сети с облизыванием яиц. При этом стало известно, что жители области не получат миллион рублей от основателя магазинов «ЖизньМарт», даже если принесут справку о перенесенном недавно пищевом отравлении и покупке продуктов в одной из торговых точек.

После случившегося массового отравления в Екатеринбурге, жители которого 16 мая пообедали готовой едой из «ЖизньМарта», бизнесмен Иван Зайченко публично заявил, что каждый пострадавший получит миллион рублей в качестве компенсации. После того, как многие региональные управления Роспотребнадзора завалили жалобами на сеть магазинов, Зайченко заявил, что деньги получат только 18 человек, чье отравление случилось именно в тот раз.

Меж тем, доходило до смешного: в сети появилась информация, что люди специально приобретают в этой сети яйца и лижут скорлупу, чтобы получить пищевое расстройство.

Юлия, директор магазина «ЖизньМарт» на Красном проспекте, 17 в Новосибирске рассказала Atas.info, что к ним с претензиями на миллион никто не обращался.

«Мы работаем по франшизе, и у нас есть владелец. Никаких особых распоряжений по поводу миллиона не было. У нас вообще поставщик яиц местный, из Мошково. Раз в квартал у нас в магазине проверка по качеству, и тем более по готовой еде. Следим очень внимательно», — заявила торговый работник.

Пресс-секретарь управление ветеринарии по Новосибирской области Юрий Шмидт назвал подобные действия желающих получить деньги людей «потребительским терроризмом». Он заверил, что абсолютно все продукты, поступающие в магазины и на рынки региона абсолютно безопасны.

«Каждая партия яиц, мяса, и так далее, проходит обязательную процедуру ветеринарно-санитарной экспертизы. У каждой партии есть сертификат. А вот „окончательный жизненный цикл“ продуктов может быть разным. Я имею в виду готовую еду, продающуюся в магазинах, например — котлеты. Но опасности по сальмонеллезу, бруцеллезу и так далее в Новосибирской области на 100% нет», — рассказал Atas.info Шмидт.
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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Продукты#Еда#Отравление#Миллион рублей#ЖизньМарт#Иван Зайченко
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