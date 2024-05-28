Скандальная акция с выплатой миллиона за лизание яиц докатилась до Новосибирска

После случившегося массового отравления в Екатеринбурге, жители которого 16 мая пообедали готовой едой из «ЖизньМарта», бизнесмен Иван Зайченко публично заявил, что каждый пострадавший получит миллион рублей в качестве компенсации. После того, как многие региональные управления Роспотребнадзора завалили жалобами на сеть магазинов, Зайченко заявил, что деньги получат только 18 человек, чье отравление случилось именно в тот раз.