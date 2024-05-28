Стала известна программа празднования дня рождения Пушкина в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
225-летие со дня рождения Александра Пушкина отметят арт-проектом «Великие. Пушкин» (0+). Мероприятие пройдет в четверг, 6 июня на площадке напротив театра «Глобус».
Организаторы мероприятия, которое стартует в 16 часов пообещали, что подготовленная творческими коллективами программа будет интересна гостям праздника абсолютно всех возрастов.
Новосибирцы и гости столицы Сибири смогут побывать на Пушкинском балу, посоревноваться в сочинении стихов, увидеть шествие-перформанс и посетить площадки сторителлинга. Им покажут маленькие спектакли по мотивам произведений поэта и прочтут увлекательные лекции.
Кроме того, в программе арт-проекта — коллективное чтение «Евгения Онегина», сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.