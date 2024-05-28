Стала известна программа празднования дня рождения Пушкина в Новосибирске

Новосибирцы и гости столицы Сибири смогут побывать на Пушкинском балу, посоревноваться в сочинении стихов, увидеть шествие-перформанс и посетить площадки сторителлинга. Им покажут маленькие спектакли по мотивам произведений поэта и прочтут увлекательные лекции.