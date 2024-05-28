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Стала известна программа празднования дня рождения Пушкина в Новосибирске

Стала известна программа празднования дня рождения Пушкина в Новосибирске

28 мая 2024, 09:46
Фото: 1MI
В Новосибирске отметят 225 лет со дня рождения Александра Пушкина арт-проектом «Великие.Пушкин», следует из сообщения пресс-центра мэрии.

225-летие со дня рождения Александра Пушкина отметят арт-проектом «Великие. Пушкин» (0+). Мероприятие пройдет в четверг, 6 июня на площадке напротив театра «Глобус».

Организаторы мероприятия, которое стартует в 16 часов пообещали, что подготовленная творческими коллективами программа будет интересна гостям праздника абсолютно всех возрастов.

Новосибирцы и гости столицы Сибири смогут побывать на Пушкинском балу, посоревноваться в сочинении стихов, увидеть шествие-перформанс и посетить площадки сторителлинга. Им покажут маленькие спектакли по мотивам произведений поэта и прочтут увлекательные лекции.

Кроме того, в программе арт-проекта — коллективное чтение «Евгения Онегина», сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Глобус#Александр Пушкин#Пушкинский бал#Арт-проект
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