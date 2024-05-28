В тюрьму отправили новосибирца за пьяную езду — он попадался трижды

Posted Сегодня, 02:18
Published Сегодня, 02:18
Modified Сегодня, 02:20
Updated Сегодня, 02:20
33-летний автомобилист не раз попадался пьяным за рулем. Третий раз стал финальным. В марте текущего года он снова выпил и поехал кататься. Его остановил экипаж ДПС. Проходить освидетельствование он не стал.
Как итог, суд отправил его в тюрьму на один год. Также его лишили водительских прав на четыре года. Еще одним наказанием стала конфискация автомобиля ВАЗ 2115. Приговор еще можно обжаловать.
Напомним, ранее мы рассказали, что грозит новосибирским водителям за вождение в нетрезвом виде. Тюрьма — это самый суровый приговор.