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Женщина пострадала

Внезапно тронулся: под Новосибирском женщина залезла под поезд и осталась без ног

28 мая 2024, 01:47
Фото: транспортная полиция Сибири
Женщина пострадала

Нарушительница из Новосибирской области попала под поезд и осталась без ног

Женщина травмировалась, попав под поезд в Новосибирской области, о чем проинформировали в Восточном МСУТ СК РФ.

Все случилось 27 мая в Чулыме. 35-летняя сибирячка решила пролезть под вагонами грузового поезда, чтобы сократить дорогу. Внезапно состав тронулся, а сибирячка получила травмы.

Ее госпитализировали в больницу, где ампутировали ноги. Следователи проверяют факт нарушения правил безопасности и эксплуатации ж/д транспорта.

Напомним, что в этот же день на платформе Камышенская погиб мужчина, которого сбил грузовой поезд. Машинист начал экстренно тормозить, но было уже поздно.

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#Эмилия Губарева#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Погибший#Вагоны#Чулым
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