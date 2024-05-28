Внезапно тронулся: под Новосибирском женщина залезла под поезд и осталась без ног

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Все случилось 27 мая в Чулыме. 35-летняя сибирячка решила пролезть под вагонами грузового поезда, чтобы сократить дорогу. Внезапно состав тронулся, а сибирячка получила травмы.
Ее госпитализировали в больницу, где ампутировали ноги. Следователи проверяют факт нарушения правил безопасности и эксплуатации ж/д транспорта.
Напомним, что в этот же день на платформе Камышенская погиб мужчина, которого сбил грузовой поезд. Машинист начал экстренно тормозить, но было уже поздно.