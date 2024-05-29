45 млн на переоснащение завода «Красмаш» похитил бизнесмен из Новосибирска

Предпринимателя признали виновным по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество и неисполнение договора. Следствие выяснило, что на «Красмаш» привезли оборудование, не соответствующее оговоренным в контракте техническим условиям. Предприниматель же при этом показал документы, по которым оборудование было изготовлено фирмой «Мета Куб».