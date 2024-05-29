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45 млн на переоснащение завода «Красмаш» похитил бизнесмен из Новосибирска

45 млн на переоснащение завода «Красмаш» похитил бизнесмен из Новосибирска

29 мая 2024, 04:56
Фото: 1MI
Новосибирского бизнесмена наказали за хищение денег, выделенных на переоснащение завода «Красмаш», следует из сообщения управления ФСБ по Красноярскому краю.

Новосибирский предприниматель проведет в колонии 4 года и 9 месяцев за хищение 45 миллионов рублей, выделенных на новое оборудование заводу «Красмаш», работающему в Красноярске. Приговор вынес Красноярский краевой суд, сообщила пресс-служба местного управления ФСБ.

Предпринимателя признали виновным по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество и неисполнение договора. Следствие выяснило, что на «Красмаш» привезли оборудование, не соответствующее оговоренным в контракте техническим условиям. Предприниматель же при этом показал документы, по которым оборудование было изготовлено фирмой «Мета Куб».

Похищенные осужденным деньги были выделены по федеральной целевой программе реконструкции красноярского предприятия.

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#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Мошенничество#Неисполнение договора#Красмаш
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