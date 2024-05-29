45 млн на переоснащение завода «Красмаш» похитил бизнесмен из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:56
Published Сегодня, 04:56
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Новосибирский предприниматель проведет в колонии 4 года и 9 месяцев за хищение 45 миллионов рублей, выделенных на новое оборудование заводу «Красмаш», работающему в Красноярске. Приговор вынес Красноярский краевой суд, сообщила пресс-служба местного управления ФСБ.
Предпринимателя признали виновным по статье, подразумевающей ответственность за мошенничество и неисполнение договора. Следствие выяснило, что на «Красмаш» привезли оборудование, не соответствующее оговоренным в контракте техническим условиям. Предприниматель же при этом показал документы, по которым оборудование было изготовлено фирмой «Мета Куб».
Похищенные осужденным деньги были выделены по федеральной целевой программе реконструкции красноярского предприятия.