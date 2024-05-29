Администрацию через суд заставили отремонтировать теплотрассу в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
В рабочем поселке Краснозерский прокуратура через суд попыталась добиться от местной администрации наконец-то приступить к ремонту ветхой теплотрассы. Проверка показала, что некоторые участки сети, снабжающей теплом и горячей водой жителей и предприятия поселка, изношены более чем на 90%.
Из-за отвратительного состояния теплотрассы в Краснозерском постоянно случаются аварийные ситуации. Оказалось, что срочный ремонт необходим более чем полутора километрам коммуникаций.
Суд Краснозерского района требования надзорного органа удовлетворил, проведение ремонта теплосетей будет контролироваться, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.