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Суд заставил администрацию отремонтировать теплотрассу в Новосибирской области

Администрацию через суд заставили отремонтировать теплотрассу в Новосибирской области

29 мая 2024, 05:26
Фото: atas.info

Суд заставил администрацию отремонтировать теплотрассу в Новосибирской области

В Новосибирской области прокуратура через суд принудила администрацию рабочего поселка Краснозерский починить ветхую теплотрассу.

В рабочем поселке Краснозерский прокуратура через суд попыталась добиться от местной администрации наконец-то приступить к ремонту ветхой теплотрассы. Проверка показала, что некоторые участки сети, снабжающей теплом и горячей водой жителей и предприятия поселка, изношены более чем на 90%.

Из-за отвратительного состояния теплотрассы в Краснозерском постоянно случаются аварийные ситуации. Оказалось, что срочный ремонт необходим более чем полутора километрам коммуникаций.

Суд Краснозерского района требования надзорного органа удовлетворил, проведение ремонта теплосетей будет контролироваться, сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Ремонт#Прокуратура#Теплотрасса#Краснозерский#Аварийные ситуации
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