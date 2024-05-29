Администрацию через суд заставили отремонтировать теплотрассу в Новосибирской области

В рабочем поселке Краснозерский прокуратура через суд попыталась добиться от местной администрации наконец-то приступить к ремонту ветхой теплотрассы. Проверка показала, что некоторые участки сети, снабжающей теплом и горячей водой жителей и предприятия поселка, изношены более чем на 90%.