Арестованного олимпийского чемпиона лишили права на апелляцию в Новосибирске

По словам Шишебарова, он по неким «уважительным причинам» пропустил срок для подачи жалобы, но во вторник, 28 мая, суд Центрального района отказал в восстановлении срока. Адвокат полагает, что суд этим постановлением лишил Перлова права на защиту, так как он не стал самостоятельно обжаловать арест, понадеявшись, что это сделает представитель.