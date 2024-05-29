Арестованного олимпийского чемпиона лишили права на апелляцию в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Новосибирске у адвоката подозреваемого в мошенничестве бывшего директора футбольного клуба «Новосибирск» Андрея Перлова не принимают апелляционную жалобу на арест олимпийского чемпиона. Об этом защитник Геннадий Шишебаров сообщил 29 мая в своем телеграм-канале.
По словам Шишебарова, он по неким «уважительным причинам» пропустил срок для подачи жалобы, но во вторник, 28 мая, суд Центрального района отказал в восстановлении срока. Адвокат полагает, что суд этим постановлением лишил Перлова права на защиту, так как он не стал самостоятельно обжаловать арест, понадеявшись, что это сделает представитель.
Юрист пишет, что предыдущие апелляции на заключение в СИЗО, подававшиеся двумя назначенными Перлову государством адвокатами, были оставлены судом Центрального района без рассмотрения.
Напомним, на прошлой неделе Геннадий Шишебаров сообщил, что Андрей Перлов угодил в тюремную больницу. Адвокат утверждает, что его подзащитный до сих пор проходит лечение в лечебно-исправительном учреждении № 10.
Ссылаясь на слова родственников, юрист сообщил, что сейчас угрозы жизни олимпийца нет, но поставленный Перлову диагноз обнародовать не стал.
62 -летний чемпион Олимпиады-92 Андрей Перлов был задержан 29 марта по подозрению в мошенничестве с выделенными новосибирскому футбольному клубу деньгами.