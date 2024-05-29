Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

Стоит отметить, что попадается на овербукинге «Сибирь» уже не в первый и не во второй раз. Например, ранее эта же компания не пустила на рейс восемь пассажиров. Они приобрели билеты в Тюмень из Новосибирска и из Челябинска до Новосибирска. На борту также не было лишних мест.