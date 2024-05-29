Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Updated Сегодня, 02:21
Инцидент случился с пассажирами в прошлом году, когда компания S7 отказала в перелете четырем новосибирцам. Все они взяли билеты из столицы Сибири до Махачкалы или Красноярска. Причиной отказа стала нехватка мест в самолете, то есть они продали больше билетов.
Тогда прокуратура организовала проверку, чтобы защитить права потребителей. Гендиректору компании внесли представление. Авиаперевозчика привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Стоит отметить, что попадается на овербукинге «Сибирь» уже не в первый и не во второй раз. Например, ранее эта же компания не пустила на рейс восемь пассажиров. Они приобрели билеты в Тюмень из Новосибирска и из Челябинска до Новосибирска. На борту также не было лишних мест.