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Компанию оштрафовали

Авиакомпанию S7 оштрафовали за овербукинг в Новосибирске

29 мая 2024, 02:19
Фото: atas.info
Компанию оштрафовали
В Новосибирске была оштрафована авиакомпания «Сибирь», так как пассажирам не хватило мест на борту, о чем передает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Инцидент случился с пассажирами в прошлом году, когда компания S7 отказала в перелете четырем новосибирцам. Все они взяли билеты из столицы Сибири до Махачкалы или Красноярска. Причиной отказа стала нехватка мест в самолете, то есть они продали больше билетов.

Тогда прокуратура организовала проверку, чтобы защитить права потребителей. Гендиректору компании внесли представление. Авиаперевозчика привлекли к административной ответственности. Его оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Стоит отметить, что попадается на овербукинге «Сибирь» уже не в первый и не во второй раз. Например, ранее эта же компания не пустила на рейс восемь пассажиров. Они приобрели билеты в Тюмень из Новосибирска и из Челябинска до Новосибирска. На борту также не было лишних мест.

Компанию S7 оштрафовали на 30 000 за овербукинг на рейсе Новосибирск-Красноярск
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Самолет#Билеты#Авиарейс#Штраф#Авиакомпания#Пассажиры
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