Более 60 км автодорог отремонтируют за 2024 год в Новосибирске

В 2023 году дорожники нарастили темпы и отремонтировали восемь мостов. Помимо Октябрьского моста, ремонт завершат и на путепроводе на улице Фрунзе. Вскоре начнутся работы по ремонту моста через Иню по Бердскому шоссе, через ж/д пути на улице Добролюбова и через реку Ельцовку и Димитровский мост. Эти объекты сдадут в 2025 году.