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Ремонт завершат в 2024 году

Более 60 км автодорог отремонтируют за 2024 год в Новосибирске

29 мая 2024, 07:39
Фото: мэрия Новосибирска
Ремонт завершат в 2024 году
Более 60 км новосибирских дорог отремонтируют: из них 19,2 км по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и 47,6 км — по программе «Развитие автомобильных дорог», о чем сообщил первый заместитель мэра Олег Клемешов.

Весь ремонт дорог осуществляется комплексно: с тротуарами, газонами и самой проезжей части. Сейчас ремонтируют 12 из 14 объектов, к последним двум также приступят в текущем году. За выполнением работ ведется независимый строительный контроль, благодаря которому можно убедиться в качестве исполнения ремонта.

Помимо этого, не останавливается ремонт мостов. Например, в рамках БКД, с 2022 года ремонтируется Октябрьский мост, а сдать его в обновленном виде планируется этой осенью. На мостовых сооружениях через реку Каменку на улице Сибревкома и на мосту через реку Тулу все работы уже завершены.

В 2023 году дорожники нарастили темпы и отремонтировали восемь мостов. Помимо Октябрьского моста, ремонт завершат и на путепроводе на улице Фрунзе. Вскоре начнутся работы по ремонту моста через Иню по Бердскому шоссе, через ж/д пути на улице Добролюбова и через реку Ельцовку и Димитровский мост. Эти объекты сдадут в 2025 году.

Помимо ремонта дорожной сети, одним из направлений БКД является обновление транспорта для пассажиров. Новосибирск ожидает 129 новых троллейбусов.

Октябрьский мост наполовину отремонтировали в Новосибирске
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