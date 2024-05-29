Более 60 км автодорог отремонтируют за 2024 год в Новосибирске

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 07:41
Updated Сегодня, 07:41
Весь ремонт дорог осуществляется комплексно: с тротуарами, газонами и самой проезжей части. Сейчас ремонтируют 12 из 14 объектов, к последним двум также приступят в текущем году. За выполнением работ ведется независимый строительный контроль, благодаря которому можно убедиться в качестве исполнения ремонта.
Помимо этого, не останавливается ремонт мостов. Например, в рамках БКД, с 2022 года ремонтируется Октябрьский мост, а сдать его в обновленном виде планируется этой осенью. На мостовых сооружениях через реку Каменку на улице Сибревкома и на мосту через реку Тулу все работы уже завершены.
В 2023 году дорожники нарастили темпы и отремонтировали восемь мостов. Помимо Октябрьского моста, ремонт завершат и на путепроводе на улице Фрунзе. Вскоре начнутся работы по ремонту моста через Иню по Бердскому шоссе, через ж/д пути на улице Добролюбова и через реку Ельцовку и Димитровский мост. Эти объекты сдадут в 2025 году.
Помимо ремонта дорожной сети, одним из направлений БКД является обновление транспорта для пассажиров. Новосибирск ожидает 129 новых троллейбусов.