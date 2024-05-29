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Детеныша манула назвали в честь бывшего вице-мэра Новосибирска

Детеныша манула назвали в честь бывшего вице-мэра Новосибирска

29 мая 2024, 12:21
Фото: телеграм-канал Анны Терешковой
Бывшая вице-мэр Новосибирска рассказала, что одного из маленьких манулов в зоопарке столицы Сибири назвали в ее честь, следует из сообщения в телеграм-канале Анны Терешковой.

Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что одного из маленьких манулов в зоопарке столицы Сибири назвали в ее честь. Экс-чиновница рассказала об этом в своем телеграм-канале.

«Две Анечки! Девочку манула в нашем зоопарке имени Ростислава Шило назвали Анечкой! Приятно», — такой подписью снабдила свою фотографию с манулом на руках экс-чиновница.

Напомним, в апреле в Новосибирском зоопарке две самки манула родили в общей сложности 12 котят. Сейчас они уже подросли и выходят из укрытия, однако посетителей зоопарка просят сильно не шуметь возле вольера, чтобы не напугать малышей.

Анна Терешкова после вступления в должность нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева сообщила о своем уходе с должности. Случилось это 13 мая. По информации Atas.info, в воскресенье, 26 мая, Терешкова устроила прощальную вечеринку для представителей своей команды в одном из заведений киноцентра «Победа».

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Зоопарк#Анна Терешкова#Манул
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