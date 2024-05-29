Детеныша манула назвали в честь бывшего вице-мэра Новосибирска

Напомним, в апреле в Новосибирском зоопарке две самки манула родили в общей сложности 12 котят. Сейчас они уже подросли и выходят из укрытия, однако посетителей зоопарка просят сильно не шуметь возле вольера, чтобы не напугать малышей.