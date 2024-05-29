Детеныша манула назвали в честь бывшего вице-мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова сообщила, что одного из маленьких манулов в зоопарке столицы Сибири назвали в ее честь. Экс-чиновница рассказала об этом в своем телеграм-канале.
«Две Анечки! Девочку манула в нашем зоопарке имени Ростислава Шило назвали Анечкой! Приятно», — такой подписью снабдила свою фотографию с манулом на руках экс-чиновница.
Напомним, в апреле в Новосибирском зоопарке две самки манула родили в общей сложности 12 котят. Сейчас они уже подросли и выходят из укрытия, однако посетителей зоопарка просят сильно не шуметь возле вольера, чтобы не напугать малышей.
Анна Терешкова после вступления в должность нового мэра Новосибирска Максима Кудрявцева сообщила о своем уходе с должности. Случилось это 13 мая. По информации Atas.info, в воскресенье, 26 мая, Терешкова устроила прощальную вечеринку для представителей своей команды в одном из заведений киноцентра «Победа».