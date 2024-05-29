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Разные грибы находят новосибирцы

Дождь и холод — не помеха: новосибирцы ведрами собирают грибы в конце мая

29 мая 2024, 03:38
Фото: atas.info
Разные грибы находят новосибирцы

Грибы ведрами собирают новосибирцы в дождливую и холодную погоду

В Новосибирске уже неделю сохраняется дождливая и холодная погода: для грибников это только радость, ведь в такое время грибов становится все больше.

В Новосибирской области в конце мая сибиряки ходят за грибами. Причем некоторые собирают ведрами. В основном, это сморчки. Однако их сезон подходит к концу и сейчас пойдут новые грибы. В дождливую погоду процесс созревания урожая ускорится. Грибники продолжают в соцсетях делиться фотографиями вкусных находок.

Вот такие сморчки находят новосибирцы в окрестностях Академгородка. Местные жители говорят, что этого вида грибов в лесах осталось уже мало. Скоро пойдут другие грибы.

Фото: Анастасия Успенская / https://vk.com/griby_novosibirsk

А вот еще один улов в бору Академгородка от заядлого грибника. Целое ведро Конических сморчков. Собирали новосибирцы их рано, когда в городе было очень холодно, поэтому поиски продлились не долго.

Фото: Константин Зеленцов / https://vk.com/griby_novosibirsk
Видео: Константин Зеленцов / <a href="https://vk.com/griby_novosibirsk">https://vk.com/griby_novosibirsk</a>

Из нетипичных грибов в мае сибиряки нашли трутовик серно-желтый. Рос гриб на иве. За пасмурные дни он хорошо напитался дождем. В комментариях новосибирцы говорят, что вкус у него, как у курицы. В готовке он не прихотлив — его можно отварить и пожарить.

Фото: Елена Скиба / https://vk.com/griby_novosibirsk

А вот грибники нашли первые подберезовики. Эти грибы называют самыми вкусными.

Фото: Виктория Безносова Виктория Безносова / https://vk.com/griby_novosibirsk
Сморчки ведрами собирают новосибирцы — называем самые грибные места
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