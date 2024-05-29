Дождь и холод — не помеха: новосибирцы ведрами собирают грибы в конце мая

Posted Сегодня, 03:38
Published Сегодня, 03:38
Modified Сегодня, 03:40
Updated Сегодня, 03:40
В Новосибирской области в конце мая сибиряки ходят за грибами. Причем некоторые собирают ведрами. В основном, это сморчки. Однако их сезон подходит к концу и сейчас пойдут новые грибы. В дождливую погоду процесс созревания урожая ускорится. Грибники продолжают в соцсетях делиться фотографиями вкусных находок.
Вот такие сморчки находят новосибирцы в окрестностях Академгородка. Местные жители говорят, что этого вида грибов в лесах осталось уже мало. Скоро пойдут другие грибы.
А вот еще один улов в бору Академгородка от заядлого грибника. Целое ведро Конических сморчков. Собирали новосибирцы их рано, когда в городе было очень холодно, поэтому поиски продлились не долго.
Из нетипичных грибов в мае сибиряки нашли трутовик серно-желтый. Рос гриб на иве. За пасмурные дни он хорошо напитался дождем. В комментариях новосибирцы говорят, что вкус у него, как у курицы. В готовке он не прихотлив — его можно отварить и пожарить.
А вот грибники нашли первые подберезовики. Эти грибы называют самыми вкусными.