Дождь и холод — не помеха: новосибирцы ведрами собирают грибы в конце мая

Из нетипичных грибов в мае сибиряки нашли трутовик серно-желтый. Рос гриб на иве. За пасмурные дни он хорошо напитался дождем. В комментариях новосибирцы говорят, что вкус у него, как у курицы. В готовке он не прихотлив — его можно отварить и пожарить.