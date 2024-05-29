Горсовет Новосибирска одобрил вырубку леса ради стройки на улице Бардина

В среду, 29 мая, в ходе очередной сессии, депутаты горсовета большинством голосов одобрили вывод из категории городских лесов участка площадью 0,4 гектара, расположенного в районе улицы Бардина, за ледовым дворцом спорта «Сибирь». На этом месте предполагается строительство жилого дома в рамках масштабного инвестиционного проекта «социальной направленности», сообщил глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Речь идет о том, что застройщик обязуется передать 6% квартир в новом ЖК для обеспечения жильем детей-сирот.