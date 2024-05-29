Горсовет Новосибирска одобрил вырубку леса ради стройки на улице Бардина

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В среду, 29 мая, в ходе очередной сессии, депутаты горсовета большинством голосов одобрили вывод из категории городских лесов участка площадью 0,4 гектара, расположенного в районе улицы Бардина, за ледовым дворцом спорта «Сибирь». На этом месте предполагается строительство жилого дома в рамках масштабного инвестиционного проекта «социальной направленности», сообщил глава городского департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев. Речь идет о том, что застройщик обязуется передать 6% квартир в новом ЖК для обеспечения жильем детей-сирот.
Независимый депутат Антон Картавин* обратил внимание, что под этим предлогом застройщик получает землю без торгов, по итогам которых городской бюджет могла бы пополнить значительная сумма.
«Давайте честно, социальный проект на 94% является коммерческим. Что мы видим — городские леса, зелёные зоны уходят без торгов каким-то людям. Я считаю, что вопрос поставлен некорректно, городская земля должна уходить только по аукционам. Что если проект социальный, то детям-сиротам нужно отдавать хотя бы половину», — заявил Картавин.*
В свою очередь, Светлана Каверзина* обратила внимание коллег, что городские леса, согласно федеральному законодательству, являются предметом особой охраны, там запрещено любое строительство. И попытка обойти запрет путем изменения статуса земельного участка незаконна. Депутат намерена обратиться в прокуратуру с требованием оценить принятое горсоветом решение.
В аналогичном случае суд отменил постановление мэрии о выводе из категории городских лесов участка площадью 1,8 га в Академгородке. Это решение власти приняли ради строительства дороги к перспективной станции электропоездов «Университетская». Однако Фемида посчитала такой подход нарушением закона.
*) — внесены Минюстом РФ в реестр иноагентов.