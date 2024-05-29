Как скажется отмена льготной ипотеки на рынке недвижимости Новосибирска

Posted Сегодня, 08:59
Published Сегодня, 08:59
Modified Сегодня, 08:59
Updated Сегодня, 08:59
Однако в последнее время активно обсуждается вопрос ее возможной отмены. Напомним, срок окончания программы льготного жилищного кредитования — 1 июля 2024 года. Шансы, что ее продлят, крайне малы, уверены эксперты. Atas.info узнал, как скажется отмена льготной ипотеки на рынке недвижимости и ценах.
Риелтор новосибирского агентства «Метрополис» Виктория Благиня считает, что в случае отмены господдержки будут изменены условия кредитования.
«Ставка ориентировочно вырастет до 12%. В таких условиях мы прогнозируем рост спроса на вторичку, которая сейчас буквально „стоит“», — говорит эксперт.
Программа льготного кредитования ощутимо простимулировала рынок. Потребители продолжают активно выкупать жилье в новостройках.
«В настоящее время мы наблюдаем ажиотаж у покупателей. Все участники рынка замотивированы в сделке. Спрос настолько высок, что у банков заканчиваются лимиты по господдержке», — рассказала риелтор.
В случае отмены льготного кредитования останутся другие программы. В частности, семейная ипотека. Но и с ней тоже не понятная ситуация, говорит эксперт. Сложно прогнозировать, как ситуация будет складываться дальше. Есть вероятность, что условия по этой программе также изменятся.
Вероятность, что льготная ипотека будет продлена, эксперт оценила в 1%.
Несмотря на то, что условия льготной программы жилищного кредитования в конце 2023 года порядком усложнились, желающих воспользоваться ей меньше не стало. На руках теперь нужно иметь минимум 30% от стоимости жилья, сам кредит «урезали» до 6 млн рублей. Зато льготная ставка 8% будет действовать весь период кредитования.
Льготная ипотека, или субсидированная ипотека, представляет собой государственную программу, которая позволяет гражданам брать ипотечные кредиты на покупку жилья по сниженной процентной ставке. Цель этой программы — сделать жилье более доступным для населения и поддержать строительную отрасль. Обычно ставки по льготной ипотеке ниже рыночных на несколько процентных пунктов, что делает такие кредиты привлекательными для заемщиков.
Введение льготной ипотеки имело несколько ключевых эффектов на рынок недвижимости в России:
Увеличение спроса на жилье: Сниженные процентные ставки сделали ипотеку более доступной, что привело к увеличению спроса на жилье. Многие семьи, которые раньше не могли себе позволить покупку квартиры или дома, получили такую возможность.
Поддержка строительного сектора: Увеличение спроса на жилье стимулировало активность в строительной отрасли. Застройщики начали новые проекты, что привело к росту предложения на рынке недвижимости.
Рост цен на жилье: Увеличение спроса на жилье способствовало росту цен на недвижимость. Это связано с тем, что высокая покупательская активность создает условия для повышения стоимости квадратного метра.
Отмена льготной ипотеки может существенно изменить ситуацию на рынке недвижимости. Рассмотрим возможные последствия более детально:
Снижение спроса на жилье: С отменой льготной ипотеки процентные ставки по ипотечным кредитам вернутся к рыночным уровням. Это сделает ипотеку менее доступной для многих граждан, что приведет к снижению спроса на жилье.
Снижение активности на первичном рынке: Основной приток покупателей на первичный рынок недвижимости был обусловлен доступностью льготной ипотеки. С ее отменой застройщики могут столкнуться с уменьшением числа новых покупателей, что приведет к замедлению реализации новых проектов и возможным заморозкам строительства.
Рост конкуренции среди застройщиков: Уменьшение спроса на новое жилье вынудит застройщиков искать новые способы привлечения покупателей. Это может привести к увеличению маркетинговых расходов, скидкам и специальным предложениям.
Увеличение времени экспозиции объектов: Снижение спроса приведет к тому, что объекты недвижимости будут находиться в продаже дольше. Это особенно актуально для объектов в новых жилых комплексах.
Отмена льготной ипотеки неизбежно скажется на ценах на жилую недвижимость. Прогнозировать точные изменения сложно, но можно выделить несколько ключевых тенденций:
Коррекция цен: В краткосрочной перспективе можно ожидать коррекцию цен на жилье. Это связано с уменьшением спроса на фоне возвращения процентных ставок к рыночным уровням. Продавцы и застройщики будут вынуждены снижать цены, чтобы стимулировать спрос.
Замедление роста цен: В долгосрочной перспективе отмена льготной ипотеки приведет к замедлению роста цен на жилье. Хотя резкого падения цен может не произойти, темпы их роста будут значительно ниже по сравнению с периодом действия льготной ипотеки.
Доступность жилья для покупателей: Несмотря на возможное снижение цен, доступность жилья для покупателей снизится из-за повышения процентных ставок по ипотечным кредитам. Это может привести к тому, что многие семьи отложат покупку жилья на более поздний срок.
Дифференциация рынка: Рынок жилья может стать более дифференцированным. Объекты недвижимости в престижных районах и с высокой ликвидностью могут сохранять стабильные цены, в то время как менее привлекательные объекты могут значительно подешеветь.
Льготная ипотека стала важным инструментом поддержки рынка недвижимости в России, способствовав увеличению доступности жилья и стимулированию строительного сектора. Однако возможная отмена этой программы может привести к значительным изменениям на рынке недвижимости. Ожидается снижение спроса на жилье, замедление роста цен и увеличение времени экспозиции объектов. Для многих граждан покупка жилья станет менее доступной, что потребует от застройщиков и продавцов поиска новых стратегий для привлечения покупателей. Важно, чтобы государственные и рыночные механизмы адаптировались к новым условиям, обеспечивая стабильность и предсказуемость на рынке недвижимости.