Как скажется отмена льготной ипотеки на рынке недвижимости Новосибирска

Коррекция цен: В краткосрочной перспективе можно ожидать коррекцию цен на жилье. Это связано с уменьшением спроса на фоне возвращения процентных ставок к рыночным уровням. Продавцы и застройщики будут вынуждены снижать цены, чтобы стимулировать спрос.

Замедление роста цен: В долгосрочной перспективе отмена льготной ипотеки приведет к замедлению роста цен на жилье. Хотя резкого падения цен может не произойти, темпы их роста будут значительно ниже по сравнению с периодом действия льготной ипотеки.

Доступность жилья для покупателей: Несмотря на возможное снижение цен, доступность жилья для покупателей снизится из-за повышения процентных ставок по ипотечным кредитам. Это может привести к тому, что многие семьи отложат покупку жилья на более поздний срок.