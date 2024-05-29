Куда съездить летом из Новосибирска: подборка лучших направлений поблизости

Новосибирск и его окрестности предлагают множество вариантов для летнего отдыха, независимо от ваших предпочтений. Будь то отдых на соленых озерах Ярового, знакомство с культурным наследием Омска и Томска, приключения на Байкале или активный отдых в Алтайских горах — каждый найдет что-то по душе. Планируйте свои поездки заранее, наслаждайтесь путешествиями и открывайте для себя новые уголки родной страны.