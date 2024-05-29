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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:30

Updated Сегодня, 09:30

Горы многие считают местом силы и стремятся там провести свой отдых

Куда съездить летом из Новосибирска: подборка лучших направлений поблизости

29 мая 2024, 09:30
Фото: 1MI
Горы многие считают местом силы и стремятся там провести свой отдых
Лето — время отпусков и путешествий, когда хочется открывать новые места и зарядиться энергией. Если вы живете в Новосибирске, у вас есть множество возможностей для интересных поездок. Atas.info подобрал несколько направлений, куда стоит отправиться летом-2024.

Яровое — отдых на соленых озерах

Яровое, расположенное в Алтайском крае, славится своими солеными озерами и целебными грязями. Это отличное место для тех, кто хочет совместить отдых на природе с оздоровительными процедурами. Городок находится всего в 500 км от Новосибирска, что делает его доступным для путешествий на выходные или короткий отпуск.

На озере Большое Яровое можно насладиться плаванием и солнечными ваннами на благоустроенных пляжах. Местные воды известны своими лечебными свойствами, а грязевые ванны помогают улучшить состояние кожи и общее самочувствие. В Яровом также проводятся различные фестивали и культурные мероприятия, так что скучать не придется.

Фото: 1MI

Байкал — жемчужина Сибири

Байкал, величественное озеро и одно из самых глубоких в мире, является мечтой многих путешественников. Хотя он находится на приличном расстоянии от Новосибирска — около 1500 км, — поездка сюда обязательно окупится впечатлениями и незабываемыми видами. Байкал привлекает своими кристально чистыми водами, живописными берегами и уникальной флорой и фауной.

На Байкале можно заниматься различными видами активного отдыха: от пеших походов и рыбалки до катания на лодках и дайвинга. Летом особенно популярны поездки на остров Ольхон, где можно увидеть знаменитые байкальские закаты и попробовать местную кухню. Не забудьте посетить горячие источники и попробовать уху из байкальского омуля.

Фото: 1MI

Омск — культурный отдых

Омск, один из крупных городов Сибири, находится примерно в 600 км от Новосибирска. Это город с богатой историей и культурой, который предлагает своим гостям множество интересных мест и мероприятий. В Омске можно посетить музеи, театры и парки, а также насладиться прогулками по набережной Иртыша.

Особого внимания заслуживает Омский областной музей изобразительных искусств им. Врубеля, где представлена богатая коллекция произведений искусства. Также стоит заглянуть в Омский государственный театр драмы и насладиться одним из спектаклей. Летом в городе часто проводятся фестивали и концерты на открытых площадках, что делает отдых еще более насыщенным.

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Гастрономический туризм — один из популярных способов узнать больше о культуре регионов России
Фото: 1MI

Томск — город университетов и старинной архитектуры

Томск, расположенный в 260 км от Новосибирска, известен своими университетами и уникальной деревянной архитектурой. Городок очаровывает своей атмосферой студенческой жизни и старинными зданиями, которые сохранили дух прошлых веков. Это отличное место для неспешных прогулок и знакомства с историей Сибири.

В Томске обязательно посетите деревянные дома с резными наличниками, которые являются визитной карточкой города. Также стоит заглянуть в Томский областной краеведческий музей и Музей деревянного зодчества. В летние месяцы здесь проводится множество культурных мероприятий, включая фестивали и ярмарки, которые добавят ярких впечатлений вашему путешествию.

Фото: 1MI

Алтайские горы — отдых на природе

Для любителей активного отдыха и живописных видов отличным вариантом станет поездка в Алтайские горы. Этот регион находится в 700-800 км от Новосибирска и предлагает потрясающие возможности для туризма: от пеших походов и велопоездок до сплавов по горным рекам и альпинизма.

Особенно популярны такие места, как Телецкое озеро, Катунь и гора Белуха. В Алтайских горах можно остановиться в уютных базах отдыха или разбить лагерь в палатке, наслаждаясь красотами природы и чистым воздухом. Это идеальное место для тех, кто хочет уйти от городской суеты и полностью погрузиться в атмосферу дикой природы.

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Новосибирск и его окрестности предлагают множество вариантов для летнего отдыха, независимо от ваших предпочтений. Будь то отдых на соленых озерах Ярового, знакомство с культурным наследием Омска и Томска, приключения на Байкале или активный отдых в Алтайских горах — каждый найдет что-то по душе. Планируйте свои поездки заранее, наслаждайтесь путешествиями и открывайте для себя новые уголки родной страны.

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