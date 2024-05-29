Новосибирец Юрий Похил получил звание «Почетный житель города»

В конце 2023 года депутаты лишили звания бывшего председателя СО РАН, академика Александра Асеева, осужденного на 4 года условно за мошенничество со служебным жильем. Это решение было неоднозначно воспринято как горожанами, так и научным сообществом. А бывший ректор НГУ Ершов даже хотел сам отказаться от этого звания в знак солидарности с коллегой.