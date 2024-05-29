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Юрий Похил возглавляет «Горводоканал» с 1996 года

Новосибирец Юрий Похил получил звание «Почетный житель города»

29 мая 2024, 06:31
Фото: Яндекс.Карты
Юрий Похил возглавляет «Горводоканал» с 1996 года
Стало известно, что директор МУП Юрий Похил получил звание «Почетный житель города», об этом сообщили депутаты на горсовете.

29 мая на сессии горсовета были названы три жителя областной столицы, которым присвоено звание «Почетный житель города». Таким образом, отмечен большой вклад в культурную жизнь Николая Бирюли, с 1972 года возглавляющего областного театр кукол, посмертно награжден заслуженный врач Российской Федерации, выдающий хирург Борис Добряков. И за «большой вклад в развитие инженерной инфраструктуры города» почетное звание присвоено директору МУП «Горводоканал», депутату Заксобрания региона Юрию Похилу.

Таким образом, число почетных жителей в Новосибирске увеличилось до 55.

В конце 2023 года депутаты лишили звания бывшего председателя СО РАН, академика Александра Асеева, осужденного на 4 года условно за мошенничество со служебным жильем. Это решение было неоднозначно воспринято как горожанами, так и научным сообществом. А бывший ректор НГУ Ершов даже хотел сам отказаться от этого звания в знак солидарности с коллегой.

Ежемесячная выплата из городского бюджета обладателю звания составляет 58,7 тысяч рублей.

Первым почетным жителем тогда еще Ново-Николавевска был признан Николай Гондатти, губернатор Томской губернии, в состав которой входил город. Так признали его заслуги в возрождении молодого города после страшного пожара 1909 года. После революции традиция называть людей почетными горожанами была прервана и возрождена только в 1967 году.

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#Новосибирск#Горсовет#Горводоканал#Почетный житель#Звание
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