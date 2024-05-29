Новосибирец Юрий Похил получил звание «Почетный житель города»

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 07:01
29 мая на сессии горсовета были названы три жителя областной столицы, которым присвоено звание «Почетный житель города». Таким образом, отмечен большой вклад в культурную жизнь Николая Бирюли, с 1972 года возглавляющего областного театр кукол, посмертно награжден заслуженный врач Российской Федерации, выдающий хирург Борис Добряков. И за «большой вклад в развитие инженерной инфраструктуры города» почетное звание присвоено директору МУП «Горводоканал», депутату Заксобрания региона Юрию Похилу.
Таким образом, число почетных жителей в Новосибирске увеличилось до 55.
В конце 2023 года депутаты лишили звания бывшего председателя СО РАН, академика Александра Асеева, осужденного на 4 года условно за мошенничество со служебным жильем. Это решение было неоднозначно воспринято как горожанами, так и научным сообществом. А бывший ректор НГУ Ершов даже хотел сам отказаться от этого звания в знак солидарности с коллегой.
Ежемесячная выплата из городского бюджета обладателю звания составляет 58,7 тысяч рублей.
Первым почетным жителем тогда еще Ново-Николавевска был признан Николай Гондатти, губернатор Томской губернии, в состав которой входил город. Так признали его заслуги в возрождении молодого города после страшного пожара 1909 года. После революции традиция называть людей почетными горожанами была прервана и возрождена только в 1967 году.