«Не будет моста в 2025»: Группа «ВИС» не пришла с отчетом в горсовет Новосибирска

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Депутаты горсовета Новосибирска не стали рассматривать вопрос о ходе строительства четвертого моста через Обь, поскольку группа «ВИС» не прислала на сессию своего представителя. Утром 29 мая, перед началом работы сессии, в повестке дня которой был обозначен соответствующий пункт, гендиректор «ВИС» Сергей Юдин прислал письмо, где сообщил, что все его специалисты заняты другими делами.
«ВИС» пригласил депутатов встретиться на стройплощадке во второй половине июня. Горсовет подавляющим большинство голосов согласился.
Однако депутат Александр Бурмистров пристыдил коллег, что они в очередной раз идут на поводу у коммерсантов и готовы дискутировать с ними «в какой-то каморочке», вместо того, чтобы вынести вопросы в публичную плоскость во время сессии, трансляция которой доступна всем желающим в прямом эфире.
«У меня целая пачка документов сегодня была готова, чтобы очень серьезно поговорить. И весь бы город понял, что при текущей схеме работы гарантировано моста не будет в 2025 году. Но мы не можем задать эти вопросы, они прячутся. А мы, как представительный орган власти, дистанцируемся от этой проблемы», — заявил Бурмистров.
Александр Бурмистров настаивал на том, чтобы протокольно было зафиксировано — необходим публичный отчет строителей четвертого моста на одной из следующих сессий. Но спикер Дмитрий Асанцев решил, что выездной встречи будет достаточно. А если после нее останутся еще вопросы, то тогда возможно уже обсуждение в Совете депутатов.
Депутат Кирилл Покровский в свою очередь, предложил Бурмистрову обратиться в прокуратуру, если у него есть доказательства нарушения законодательства.
«Вот это разбирательство, логично, чтобы оно переросло в стадию каких-то уголовных расследований», — подчеркнул Покровский.
Стройка моста в рамках концессионного соглашения между группой «ВИС» и правительством Новосибирской области началась в 2018 году. Сначала строительство намеревались завершить в декабре 2022 года, потом в конце 2023. В качестве причины срыва сроков в группе «ВИС» называли отсутствие части финансирования по вине регионального правительства. По последним сообщениям «ВИС», сейчас сроком сдачи обозначен конец 2025 года.