«Не будет моста в 2025»: Группа «ВИС» не пришла с отчетом в горсовет Новосибирска

Александр Бурмистров настаивал на том, чтобы протокольно было зафиксировано — необходим публичный отчет строителей четвертого моста на одной из следующих сессий. Но спикер Дмитрий Асанцев решил, что выездной встречи будет достаточно. А если после нее останутся еще вопросы, то тогда возможно уже обсуждение в Совете депутатов.