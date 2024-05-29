Новые камеры, штрафующие водителей, появятся в Новосибирске — называем адреса

Posted Сегодня, 02:03
Published Сегодня, 02:03
Modified Сегодня, 02:05
Updated Сегодня, 02:05
В Новосибирске искали подрядчика, который бы установил камеры фиксирующие нарушения автомобилистами ПДД. Выбранный подрядчик обязан установить два комплекса, в который входит около 7 обзорных камер на разных участках дорог.
Камеры появятся на перекрестках ул. Трикотажной и пр. Дзержинского и на ул. Владимировской и Саратовской. Они будут регистрировать различные нарушения на дорогах, в том числе пользование телефоном за рулем, превышение скорости и так далее.
За выполнение работ заплатят 27 млн рублей. Поиск подрядчика завершился 28 мая.