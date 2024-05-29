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Камеры появятся на правом берегу

Новые камеры, штрафующие водителей, появятся в Новосибирске — называем адреса

29 мая 2024, 02:03
Фото: 1MI
Камеры появятся на правом берегу

В Новосибирске появятся новые камеры, штрафующие водителей за нарушения ПДД

В Новосибирске установят комплекс фото и видеофиксации, благодаря которому новосибирских водителей начнут штрафовать за нарушения, о чем свидетельствуют данные с сайта госзакупок.

В Новосибирске искали подрядчика, который бы установил камеры фиксирующие нарушения автомобилистами ПДД. Выбранный подрядчик обязан установить два комплекса, в который входит около 7 обзорных камер на разных участках дорог.

Камеры появятся на перекрестках ул. Трикотажной и пр. Дзержинского и на ул. Владимировской и Саратовской. Они будут регистрировать различные нарушения на дорогах, в том числе пользование телефоном за рулем, превышение скорости и так далее.

За выполнение работ заплатят 27 млн рублей. Поиск подрядчика завершился 28 мая.

Стали известны адреса новых дорожных камер в Новосибирске, штрафующих водителей
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Гибдд#Нарушения#Штраф#Адрес#ПДД#Камеры
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