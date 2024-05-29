Об опасной болезни молодых курильщиков рассказала новосибирский пульмонолог

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Курильщиков Новосибирской области, равно как и других регионов, настигают различные заболевания, в том числе болезни легких. Например, молодых людей поражает облитерирующий или респираторный бронхиолит.
Заболевание развивается у категории населения от 20 до 35 лет. Если человек им болеет, то испытывает дыхательную недостаточность, а в крайнем случае, бывает и летальный исход. А вот обструктивной болезнью легких страдают курильщики от 45-ти лет.
Статистика показывает, что хронической обструктивной болезнью легких страдают около 16 тысяч человек. Однако многие специалисты отмечают, что это не конечная цифра, ведь не все пациенты обращаются к врачу.