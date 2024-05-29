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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Курить вредно

Об опасной болезни молодых курильщиков рассказала новосибирский пульмонолог

29 мая 2024, 04:52
Фото: Изображение Midjourney
Курить вредно
Более 25% новосибирцев курят сигареты, причем этот показать выше общероссийского, сообщила главный пульмонолог региона Любовь Куделя на пресс-конференции.

Курильщиков Новосибирской области, равно как и других регионов, настигают различные заболевания, в том числе болезни легких. Например, молодых людей поражает облитерирующий или респираторный бронхиолит.

Заболевание развивается у категории населения от 20 до 35 лет. Если человек им болеет, то испытывает дыхательную недостаточность, а в крайнем случае, бывает и летальный исход. А вот обструктивной болезнью легких страдают курильщики от 45-ти лет.

Статистика показывает, что хронической обструктивной болезнью легких страдают около 16 тысяч человек. Однако многие специалисты отмечают, что это не конечная цифра, ведь не все пациенты обращаются к врачу.

О неожиданных последствиях обычной привычки предупредили новосибирцев врачи
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