Очаровательных выдр показали в Новосибирском зоопарке

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
Modified Сегодня, 08:32
Updated Сегодня, 08:32
Выдры весьма интересные, умные и любимые для многих животные. На сегодняшний день в Новосибирском зоопарке проживают два вида выдр: речные и азиатские бескоготные.
Эти животные все время чем-то заняты. Они любят играть в различные игры, в том числе футбол, водный поло и даже прятки. Выдры сами по себе очень любопытны.
Как бы это грустно не звучало, но популяция этих животных в современном мире сокращается. Связано это с разрушением мест их обитания и экологией. Зоологические парки делают все возможное, чтобы выдрам было комфортно там жить.