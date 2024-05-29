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Сегодня праздник выдр

Очаровательных выдр показали в Новосибирском зоопарке

29 мая 2024, 08:30
Фото: В. Габов, В. Шпаков, архив Новосибирского зоопарка
Сегодня праздник выдр
Новосибирский зоопарк традиционно рассказывает о своих питомцах в дни, посвященные тому или иному виду животных: 29 мая отмечается Всемирный день выдры.

Выдры весьма интересные, умные и любимые для многих животные. На сегодняшний день в Новосибирском зоопарке проживают два вида выдр: речные и азиатские бескоготные.

Эти животные все время чем-то заняты. Они любят играть в различные игры, в том числе футбол, водный поло и даже прятки. Выдры сами по себе очень любопытны.

Как бы это грустно не звучало, но популяция этих животных в современном мире сокращается. Связано это с разрушением мест их обитания и экологией. Зоологические парки делают все возможное, чтобы выдрам было комфортно там жить.

Фото: В. Габов, В. Шпаков, архив Новосибирского зоопарка
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#Эмилия Губарева#Экология#Новосибирск#Животные#Новосибирский зоопарк
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