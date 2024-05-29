Ограничат ли продажу алкоголя 1 июня и в выпускные, рассказали в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
В мэрии уточнили, что дополнительные ограничения продажи алкоголя вводят при проведении массовых мероприятий. Но в День защиты детей, а также в период выпускных массовых мероприятий в Новосибирске не запланировано.
По закону алкоголь нельзя продавать несовершеннолетним, напомнили в мэрии.
Ранее синоптики огорчили новосибирцев, заявив, что пока летнего тепла ждать не стоит. Холодная погода сохранится в регионе и в начале июня. До этого времени столбили не будут подниматься выше +8…+13 градусов.