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Ограничат ли продажу алкоголя 1 июня и в выпускные, рассказали в мэрии Новосибирска

Ограничат ли продажу алкоголя 1 июня и в выпускные, рассказали в мэрии Новосибирска

29 мая 2024, 05:56
Фото: 1MI
В субботу, 1 июня, будут отмечать День защиты детей, но в Новосибирске на этот день массовых мероприятий не запланировано, поэтому и ограничивать продажу алкоголя не будут, сообщили Atas.info в городской мэрии.

В мэрии уточнили, что дополнительные ограничения продажи алкоголя вводят при проведении массовых мероприятий. Но в День защиты детей, а также в период выпускных массовых мероприятий в Новосибирске не запланировано.

По закону алкоголь нельзя продавать несовершеннолетним, напомнили в мэрии.

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Ранее синоптики огорчили новосибирцев, заявив, что пока летнего тепла ждать не стоит. Холодная погода сохранится в регионе и в начале июня. До этого времени столбили не будут подниматься выше +8…+13 градусов.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Запрет#Алкоголь#Торговля#Ограничение
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