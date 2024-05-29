Октябрьский мост наполовину отремонтировали в Новосибирске

Октябрьский мост построили в 1955 году. Последний раз его ремонтировали в 90-х годах, поэтому в 2024 году он незамедлительно требовал обновления. Трафик движения с левого на правый берег в городе действительно большой, поэтому было принято решение нанять сразу три подрядчика, чтобы выполнить все работы в срок.