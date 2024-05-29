Октябрьский мост наполовину отремонтировали в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:18
Published Сегодня, 03:18
Modified Сегодня, 03:20
Updated Сегодня, 03:20
Октябрьский мост построили в 1955 году. Последний раз его ремонтировали в 90-х годах, поэтому в 2024 году он незамедлительно требовал обновления. Трафик движения с левого на правый берег в городе действительно большой, поэтому было принято решение нанять сразу три подрядчика, чтобы выполнить все работы в срок.
Одной из главных задач строителей, сохранить исторический облик моста. Он славится своими чугунными ограждениями, поэтому было принято решение поставить туда точные копии. Изготавливали их на том же заводе, что и 68 лет назад.
Отметим, что мэрия обещает сдать переправу в ноябре, а открыть движение еще раньше — в октябре. Все ремонтные работы оценены на 2 млрд рублей.
Напомним, сейчас в Новосибирске также ведётся строительство Димитровского моста. Ранее мы рассказывали, что специалисты перешли на круглосуточный режим работы. На объекте демонтируют все слои асфалтового покрытия. Таким образом будут отремонтированы шесть полос попеременно.
Благодаря применению новых технологий срок эксплуатации моста будет увеличен до 50 лет. Завершить ремонт планируют до сентября 2025 года.