«Он правильно сделал выводы»: итоги первого месяца нового мэра Новосибирска

Posted Сегодня, 02:01
Published Сегодня, 02:01
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Updated Сегодня, 02:01
Первый вопрос, который мы задали политологу Алексею Мазуру — какие действия или заявления нового главы муниципалитета ему запомнились за последний месяц.
— Пока еще каких-то серьезных выводов о деятельности Максима Кудрявцева делать нельзя, но не очень обоснованные можно. Во-первых, меня удивила его степень проникновения в городские проблемы. Он явно их изучал, разбирался, где дела идут лучше, где хуже, и на мой взгляд, правильно сделал выводы. Например, он озвучил очевидную, но не очень популярную вещь: ребята, может быть, нам не надо строить новые дороги, а нормально организовать движение по тому, что уже есть. Или, из чего должен быть сделан тротуар — из асфальта или тротуарной плитки. Всем нравится плитка, но асфальт проще чистить зимой, он долговечнее и его проще ремонтировать. Вот об этом он тоже говорит. Еще одна важная вещь — он понимает, что одна из главных проблем Новосибирска в том, что разрушена система контроля. То есть, какие бы не были благие пожелания у каких-либо начальников, включая мэра, все разрушается, потому что нет никакого контроля за их исполнением. И он сказал, что контроль нужно вывести в отдельную функцию, подчиненную прямо мэру. Но другое дело, правильное понимание не означает, что оно будет реализовано потом.
— Бросаются в глаза заявления о развитии трамвайной сети более, чем за 60 миллиардов рублей, миллиарды рублей, которые город намерен потратить на лизинг коммунальной техники. Как будто отдает какой-то маниловщиной.
— Если бы я был мэром, я бы поставил такую цель. Чтобы избавить Новосибирск от пробок, нужно выстроить систему рельсового транспорта, с помощью которой все жители смогут уехать. И это действительно стоит порядка 60 миллиардов. И надо понимать, что это сумма не на один год, а на десяток лет, и это возможно реализовать в виде концессионного соглашения с производителями трамваев, с теми, кто делает и ремонтирует эти пути. Это реальная вещь. Сейчас почти все, что вкладывается в транспортную инфраструктуру Новосибирска, вкладывается в дороги. Но одна полоса дороги может перевезти в 20 раз меньше пассажиров, чем одна полоса трамвая.
— Месяц назад мы обсуждали с вами перспективы формирования новой команды в мэрии. Вы заметили тогда, что если здание на Красном проспекте, 34 покинет вице-мэр Анна Терешкова, это будет знаковое кадровое решение. И вот Терешкова ушла из мэрии, и много кто еще ушел.
— Уход Терешковой говорит о том, что Кудрявцев — системный человек, а Анна Васильевна все-таки не человек системы. И возможно, именно с этим связано ее увольнение. Это не фатально, хотя печально. Но конечно, самым знаковым решением будет назначение руководителей департаментов транспорта и строительства. Это два пункта, по которым мы можем судить, куда город пойдет. Часть назначений Кудрявцева мне не очень понятны. Например, новый глава правового департамента Сергей Копырин, бывший следователь из Бердска, который ранее конфликтовал со своим руководством.
Другие назначения вполне логичны. Например, организационно-контрольный департамент возглавила его бывшая соратница, которая работала с ним еще в Госдуме и областном правительстве. Евгений Попантонопуло тоже ранее работал в подчинении Кудрявцева в течение года или двух, с Максимом Останиным тоже все понятно. Про остальных мне сложно сказать.
— Еще один аспект, назовем его информационной открытостью. Анатолий Локоть каждую неделю проводил пресс-конференцию, на которой задавали самые разные вопросы, в том числе и неудобные. Как он на них отвечал, другой вопрос. Но Кудрявцев за этот месяц только один раз публично встретился с журналистами, в день своей инаугурации.
— Я бы не сказал, что он очень закрытый. Знаю, что он постоянно проводит встречи с разными людьми и в мэрии, и вне стен мэрии, где обсуждает различные рабочие вопросы. Но мы должны понимать, что в отличие от Локтя, который был избранным мэром, и был про избирательную кампанию и про пиар, Кудрявцев, отобранный по конкурсу, имеет политическую составляющую существенно меньше, чем у Локтя. Политические функции уходят на уровень области, а Кудрявцев, грубо говоря, должен заниматься хозяйством. И соответственно, его пиар-активность должна быть более конкретной: вот сделал, вот слова про это дело.