«Он правильно сделал выводы»: итоги первого месяца нового мэра Новосибирска

— Пока еще каких-то серьезных выводов о деятельности Максима Кудрявцева делать нельзя, но не очень обоснованные можно. Во-первых, меня удивила его степень проникновения в городские проблемы. Он явно их изучал, разбирался, где дела идут лучше, где хуже, и на мой взгляд, правильно сделал выводы. Например, он озвучил очевидную, но не очень популярную вещь: ребята, может быть, нам не надо строить новые дороги, а нормально организовать движение по тому, что уже есть. Или, из чего должен быть сделан тротуар — из асфальта или тротуарной плитки. Всем нравится плитка, но асфальт проще чистить зимой, он долговечнее и его проще ремонтировать. Вот об этом он тоже говорит. Еще одна важная вещь — он понимает, что одна из главных проблем Новосибирска в том, что разрушена система контроля. То есть, какие бы не были благие пожелания у каких-либо начальников, включая мэра, все разрушается, потому что нет никакого контроля за их исполнением. И он сказал, что контроль нужно вывести в отдельную функцию, подчиненную прямо мэру. Но другое дело, правильное понимание не означает, что оно будет реализовано потом.