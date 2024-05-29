Отопление в квартиры смогут вернуть не все жители Новосибирска

Posted Сегодня, 01:35
Published Сегодня, 01:35
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На территории Новосибирской области установилась аномальная температура. Похолодание вызвано холодным фронтом, пришедшем в регион. В квартирах новосибирцев заметно снизилась температура.
Ресурсоснабжающая компания готова рассмотреть возможность подключения домов к теплу. Соответствующую заявку в СГК должны подать представители управляющей компании. При этом важно помнить, что не на всех объектах городской инфраструктуры сейчас есть техническая возможность подключить отопление. Батареи не будут теплыми в домах и организациях, которые находятся на территориях с начавшимися гидроиспытаниями.
Синоптики также не обнадеживают прогнозами. До конца месяца в Новосибирской области будет холодно. Ночная температура не превысит +3 градусов, а днем воздух прогреется только до +8…+11.