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Отопление в квартиры смогут вернуть не все жители Новосибирска

Отопление в квартиры смогут вернуть не все жители Новосибирска

29 мая 2024, 01:35
Фото: 1MI
Из-за аномального похолодания некоторые новосибирцы получили возможность вернуть тепло в квартиры, рассказали представители ресурсоснабжающей организации.

На территории Новосибирской области установилась аномальная температура. Похолодание вызвано холодным фронтом, пришедшем в регион. В квартирах новосибирцев заметно снизилась температура.

Ресурсоснабжающая компания готова рассмотреть возможность подключения домов к теплу. Соответствующую заявку в СГК должны подать представители управляющей компании. При этом важно помнить, что не на всех объектах городской инфраструктуры сейчас есть техническая возможность подключить отопление. Батареи не будут теплыми в домах и организациях, которые находятся на территориях с начавшимися гидроиспытаниями.

Синоптики также не обнадеживают прогнозами. До конца месяца в Новосибирской области будет холодно. Ночная температура не превысит +3 градусов, а днем воздух прогреется только до +8…+11.

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#Екатерина Боженович#Общество#Новосибирск#Погода#Теплоснабжение
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