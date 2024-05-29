Отопление в квартиры смогут вернуть не все жители Новосибирска

Ресурсоснабжающая компания готова рассмотреть возможность подключения домов к теплу. Соответствующую заявку в СГК должны подать представители управляющей компании. При этом важно помнить, что не на всех объектах городской инфраструктуры сейчас есть техническая возможность подключить отопление. Батареи не будут теплыми в домах и организациях, которые находятся на территориях с начавшимися гидроиспытаниями.