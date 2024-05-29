Переломала кости: под Новосибирском пьяный лихач снес на тротуаре ребенка

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Случилось все в вечернее время 28 мая в поселке городского типа Горный, который находится в Тогучинском районе Новосибирской области.
Автомобилем Honda Odyssey управлял 39-летний мужчина. За рулем он сидел пьяным. На ул. Советской водитель съехал с проезжей части и наехал на пешехода на тротуаре. Это была 12-летняя девочка.
Она получила множественные травмы. У нее зафиксировали перелом голени и травму позвоночника. Ее срочно доставили в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГАИ.