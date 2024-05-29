Планы на участок, где стоял дом на Линейной, озвучили в мэрии Новосибирска

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
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Updated Сегодня, 07:07
Из вариантов, которые звучали чаще всего, новосибирцы считают оптимальной идеей устроить здесь мемориальный сквер или детскую площадку. Звучат и более прагматичные предложения. Например, сделать здесь гаражи для местных.
Корреспондент Atas.info обратился в мэрию, чтобы узнать о планах на этот участок.
«Информация о планируемом использовании территории на месте демонтированного жилого дома в настоящее время отсутствует», — ответили в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска.
По информации публичной кадастровой карте Новосибирской области, по состоянию на 29.05.2024, участок, на котором находился жилой дом, до сих пор числится за ним.
В марте 2024 года вице-мэр Анна Терешкова заверила, что на месте демонтированного дома жилой постройки точно не будет. Целевое использование территории должны выбрать жители микрорайона, сказала вице-мэр.
В мэрии обещали запустить голосование, но этого пока не произошло.