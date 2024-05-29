Планы на участок, где стоял дом на Линейной, озвучили в мэрии Новосибирска

Взрыв бытового газа в доме № 39 на улице Линейной произошел в феврале 2023 года, в августе здание снесли, и встал вопрос о дальнейшем использовании территории. Учитывая трагедию, унесшую 15 жизней, возведение нового дома по тому же адресу многие сочли неэтичным.

Из вариантов, которые звучали чаще всего, новосибирцы считают оптимальной идеей устроить здесь мемориальный сквер или детскую площадку. Звучат и более прагматичные предложения. Например, сделать здесь гаражи для местных. Корреспондент Atas.info обратился в мэрию, чтобы узнать о планах на этот участок. «Информация о планируемом использовании территории на месте демонтированного жилого дома в настоящее время отсутствует», — ответили в департаменте строительства и архитектуры мэрии Новосибирска. По информации публичной кадастровой карте Новосибирской области, по состоянию на 29.05.2024, участок, на котором находился жилой дом, до сих пор числится за ним. Фото: egrp365.org/map В марте 2024 года вице-мэр Анна Терешкова заверила, что на месте демонтированного дома жилой постройки точно не будет. Целевое использование территории должны выбрать жители микрорайона, сказала вице-мэр. В мэрии обещали запустить голосование, но этого пока не произошло. Читайте также: В Новосибирске прошло очередное заседание суда по делу взрыва газа на Линейной В Новосибирске прошло очередное заседание суда по делу взрыва газа на Линейной