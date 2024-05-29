Поклонница шокировала новосибирца Никиту Кологривого необычным подарком

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
Жительница города Энгельс Оксана Валабуева преподнесла киноактеру Никите Кологривому его вышитый крестиком портрет. На куске ткани размером 30 на 40 сантиметров мастерица запечатлела своего любимого актера в образе Кащея из сериала «Слово пацана».
Поклонница таланта популярного актера трудилась над вышивкой примерно три месяца. Эскиз портрета был сделан по кадру из сериала. Для работы Оксана использовала уникальную собственноручно созданную схему.
Женщине 32 года, она владелица интернет-магазина по продаже сувениров из полимерной глины и посуды. Ранее в качестве граффитчицы она участвовала в создании муралов с портретами Владимира Высоцкого, Виктора Цоя и Сергея Бодрова.
Кологривый получил портрет из рук автора в Саратове, куда приехал для съемок в фильме «Комбинация», пишет сайт sarnovosti.ru.