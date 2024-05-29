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Posted 29 мая, 09:07

Published 29 мая, 09:07

Modified 29 мая, 09:09

Updated 29 мая, 09:09

Пожар произошел в строящемся ЖК «Воздушная Гавань» под Новосибирском

29 мая 2024, 09:07
В городе Обь произошел пожар на стройке жилищного комплекса, подробности сообщили в ГУ МЧС.

Пожар произошел в строящемся доме ЖК «Воздушная Гавань». Дым валил со стороны верхних этажей, о чем свидетельствовали кадры из соцсетей.

Как рассказали в МЧС, возгорание ликвидировали на 15-м этаже. Это был технический этаж. Открытый огонь устранили за 40 минут.

Известно, что администрация провела эвакуацию восьми человек. Одного новосибирца спасли спасатели с 15-го этажа. Пострадавших нет. Причиной происшествия стал загоревшийся пенопласт.

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