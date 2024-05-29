Пожар произошел в строящемся ЖК «Воздушная Гавань» под Новосибирском

Posted 29 мая, 09:07
Published 29 мая, 09:07
Modified 29 мая, 09:09
Updated 29 мая, 09:09
Пожар произошел в строящемся доме ЖК «Воздушная Гавань». Дым валил со стороны верхних этажей, о чем свидетельствовали кадры из соцсетей.
Как рассказали в МЧС, возгорание ликвидировали на 15-м этаже. Это был технический этаж. Открытый огонь устранили за 40 минут.
Известно, что администрация провела эвакуацию восьми человек. Одного новосибирца спасли спасатели с 15-го этажа. Пострадавших нет. Причиной происшествия стал загоревшийся пенопласт.