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Пожар произошел на стройке

Пожар произошел в строящемся ЖК «Воздушная Гавань» под Новосибирском

29 мая 2024, 09:07
Фото: ГУ МЧС
Пожар произошел на стройке
В городе Обь произошел пожар на стройке жилищного комплекса, подробности сообщили в ГУ МЧС.

Пожар произошел в строящемся доме ЖК «Воздушная Гавань». Дым валил со стороны верхних этажей, о чем свидетельствовали кадры из соцсетей.

Как рассказали в МЧС, возгорание ликвидировали на 15-м этаже. Это был технический этаж. Открытый огонь устранили за 40 минут.

Известно, что администрация провела эвакуацию восьми человек. Одного новосибирца спасли спасатели с 15-го этажа. Пострадавших нет. Причиной происшествия стал загоревшийся пенопласт.

Фото: ГУ МЧС
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